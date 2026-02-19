El Marqués, 19 de febrero de 2026. —La estación del tren rápido México-Querétaro en El Marqués cambiará de ubicación y reducirá su tamaño: ya no se construirá en la zona de Los Héroes, como se había planteado originalmente, sino frente a Jesús María.

El alcalde Rodrigo Monsalvo calificó el nuevo punto como viable, pero advirtió que sin obras complementarias de movilidad el proyecto no será funcional, particularmente por la saturación de la carretera estatal 210, donde recorrer siete kilómetros puede tomar más de una hora en horario pico.

El tren de pasajeros México-Querétaro es un megaproyecto de 226 kilómetros a cargo de la Sedena, con un avance del 10 por ciento y un inicio de operaciones proyectado para 2027.

La obra contempla seis estaciones en cuatro entidades y una inversión de 144 mil millones de pesos. El cambio de ubicación en El Marqués se suma a los ajustes que el proyecto ha requerido conforme avanzan las mesas de diálogo entre autoridades federales, estatales y municipales.

"Es una ubicación muy buena, pero tiene que venir acompañada de obras complementarias para que tenga éxito", explicó Monsalvo, quien precisó que solo la rehabilitación integral de la carretera 210 —que conecta con la 57 y la 200— requeriría una inversión superior a los mil millones de pesos.

Carretera 210, el cuello de botella para la estación del tren en El Marqués

La vialidad estatal 210 concentra la principal preocupación del gobierno municipal. Actualmente presenta fuerte carga vehicular y, según el alcalde, carece de condiciones para absorber el flujo adicional que generaría la terminal ferroviaria.

Monsalvo insistió en que el proyecto debe contemplar recursos federales y estatales adicionales para evitar una mayor saturación en la zona.

El predio donde se proyecta la nueva estación del tren en El Marqués es de carácter particular, y su gestión corresponde al Gobierno Federal, aclaró el edil.

El municipio no es propietario del terreno y hasta el momento no se ha registrado movimiento de tierra en el sitio frente a Jesús María.

De ejecutarse las obras complementarias de infraestructura vial, Monsalvo consideró que la estación podría incluso contribuir a desfogar otras arterias como Bernardo Quintana.

Sin embargo, advirtió que de no atenderse la movilidad de la zona, el resultado sería contraproducente: más congestión vehicular en un corredor que ya opera al límite de su capacidad.