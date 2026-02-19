Querétaro, 19 de febrero de 2026. — Francisco Domínguez Castro, hijo del ex gobernador Francisco Domínguez Servién, confirmó que buscará participar en la contienda electoral de 2027 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, aunque precisó que será la dirigencia partidista quien determine la posición a la que podría aspirar.
El joven político señaló que recibió una invitación formal para afiliarse y contender por un cargo de elección popular.
Domínguez Castro ha recorrido municipios como Huimilpan, Corregidora y la capital queretana a través de la agrupación Conexión Nacional, desde la cual busca acercarse a la ciudadanía.
Negó que exista una candidatura definida y explicó que el acercamiento del partido fue una invitación abierta a sumarse al proceso.
"Voy a estar donde el partido lo diga", sostuvo al ser cuestionado sobre si aspira a una diputación federal o local. Aseguró que Querétaro atraviesa un momento propicio para la participación de nuevas generaciones en la vida pública.
Domínguez Castro rechaza imposición en el PAN de Querétaro
Ante versiones que señalan una posible imposición al interior de Acción Nacional en las elecciones de 2027, el aspirante rechazó esa narrativa. "No es un proyecto personal, no es Pancho Domínguez, no es Guillermo Vega, es Querétaro", expresó al deslindarse de señalamientos sobre favoritismo vinculado a su apellido.
Sobre las inquietudes ciudadanas que ha recogido en sus recorridos por distintos puntos del estado, mencionó que la seguridad pública y la simplificación de trámites municipales —particularmente en licencias y permisos— figuran entre las principales demandas.
"Tenemos vecinos que han tenido bastantes problemas", comentó, aunque reconoció que la entidad mantiene condiciones favorables en comparación con otras regiones.
El hijo del ex gobernador también abordó el peso de su apellido en la arena política queretana. Aseguró que lo considera una responsabilidad y no un obstáculo para su participación.
Sobre sus vínculos con el panismo estatal, indicó que su involucramiento responde a la apertura del partido hacia los jóvenes, no a un proyecto personal o familiar.
Domínguez Castro no precisó fechas para formalizar su registro ni el cargo específico al que aspiraría. El PAN en Querétaro aún no ha definido públicamente su proceso interno de selección de candidatos para los comicios de 2027.