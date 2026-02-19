Mientras Morena acumula 46.8% de indecisos sobre quién debería representarlos, los tres aspirantes más fuertes de Acción Nacional libran una disputa silenciosa que podría decidirse tanto en los números como en los acuerdos de cúpula.

La gobernatura de Querétaro 2027 no es una elección cualquiera. Es la defensa de uno de los dos únicos estados donde el PAN supera a Morena en intención de voto —el otro es Aguascalientes—, según la encuestadora CRIPESO, que le otorga al blanquiazul un 51.22% de preferencia estatal. Perder este bastión sería un golpe demoledor para un partido que gobierna cada vez menos entidades.

Luis Nava: experiencia institucional frente al desgaste generacional

Luis Bernardo Nava Guerrero, nacido en Querétaro el 18 de enero de 1975, es economista egresado de la Universidad Panamericana con maestría en Alta Dirección por la Anáhuac. Su trayectoria es, probablemente, la más extensa de los tres aspirantes a la gobernatura de Querétaro 2027: pasó por la coordinación de asesores de la Secretaría de la Reforma Agraria, dirigió el FIFONAFE, fue contralor en Agroasemex, secretario general de gobierno del municipio de Querétaro y presidente de la Mesa Directiva del Congreso local. A eso se suma su paso como Jefe de la Oficina de la Gubernatura con Francisco Domínguez y dos periodos como presidente municipal de la capital (2018-2024), cargo donde impulsó proyectos como el Centro de Innovación BLOQUE y el sistema Qrobici.

Desde octubre de 2024 se desempeña como secretario de Desarrollo Social del estado, posición desde la cual ha mantenido visibilidad territorial: más de 150 mil personas han sido beneficiadas con los programas de la SEDESOQ, según cifras oficiales de la dependencia.

Fortalezas. Nava tiene la trayectoria más completa en administración pública de los tres contendientes, con experiencia en los tres niveles de gobierno. En la medición de RUBRUM de diciembre de 2025, encabezaba las preferencias internas del PAN con 37.1%. La encuesta de encuestas de Polls MX, publicada en febrero de 2026, también lo coloca al frente con 24.1%. Su cercanía con el gobernador Mauricio Kuri —de quien fue operador político como jefe de la Oficina de la Gubernatura— le da acceso al aparato estatal y a la estructura partidista del PAN en Querétaro.

Debilidades. A sus 51 años, Nava representa una generación que algunos sectores del panismo consideran agotada. En la encuesta de Arias Consultores de febrero de 2026, su preferencia interna cayó a 11.3%, por debajo del 23.2% de Felifer Macías. Este descenso sugiere que su perfil, aunque reconocido, no genera el entusiasmo necesario entre votantes más jóvenes o menos politizados. Su cargo actual le da herramientas operativas, pero también lo expone al desgaste de una gestión estatal que no es suya. Además, enfrentó señalamientos derivados del comportamiento de una exfuncionaria de su administración, episodio que, aunque no lo afectó directamente, generó ruido mediático en Querétaro.

Felifer Macías: juventud y visibilidad territorial, pero con el reloj en contra

Felipe Fernando Macías Olvera, nacido el 4 de abril de 1986, es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro con maestría en Administración Pública por la Anáhuac. Su carrera política arrancó como militante del PAN desde 2007, pasando por la regiduría del ayuntamiento de Querétaro (2015-2018) y dos periodos consecutivos como diputado federal (2018-2024), donde se desempeñó en comisiones de gobernación y fue reelecto con respaldo ciudadano significativo.

Ganó la presidencia municipal de Querétaro en junio de 2024 con más del 50% de los votos y desde octubre de ese año encabeza una administración que ha apostado por la visibilidad territorial con su "Plan Orden". En materia de seguridad, la capital queretana avanzó 44 lugares en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, pasando del lugar 57 al 13, dato que el alcalde ha capitalizado políticamente y que fortalece su posición rumbo a la gobernatura de Querétaro 2027.

Fortalezas. Macías es, de los tres, quien más presencia territorial tiene actualmente. En la encuesta de Arias Consultores de febrero de 2026, registra 42.6% de intención de voto en un escenario de careo directo contra Santiago Nieto de Morena. Su juventud —39 años— lo conecta con un electorado que busca renovación generacional. Según C&E Research, lidera las preferencias internas del PAN con 35% de respaldo. Su estilo directo y su capacidad para generar cobertura mediática constante desde la alcaldía le dan una ventaja que los otros aspirantes no tienen: el control de la agenda noticiosa local.

Debilidades. Su principal riesgo es el dilema de la temporalidad. Si busca la gobernatura, tendría que dejar la alcaldía a menos de tres años de haberla asumido, lo que podría percibirse como abandono de un compromiso con los electores que lo votaron en 2024. Su experiencia administrativa directa es más limitada que la de Nava: no ha manejado presupuestos estatales ni negociado con el gobierno federal. El 43.8% de los encuestados del PAN no define preferencia por algún aspirante, lo que indica que su ventaja aún no es definitiva y podría revertirse si otro perfil consolida al electorado indeciso en Querétaro.

Agustín Dorantes Lámbarri: perfil legislativo con vocación social

Nacido el 25 de agosto de 1986 en Querétaro, Dorantes es licenciado en Derecho y egresado de la maestría en Gestión e Innovación Pública por la UAQ. Su trayectoria política es la más centrada en el ámbito social: fue dos veces secretario de Desarrollo Social del estado —2015-2018 con Domínguez y 2021-2024 con Kuri—, además de diputado local por el Distrito IV y actualmente senador de la República.

Llegó al Senado como el panista más votado en Querétaro, con 525 mil 775 votos que representaron el 44.61% de la votación total. Desde la cámara alta ha impulsado iniciativas como la regulación de menores en redes sociales y la campaña de la Ley Reembolso para garantizar medicinas en el IMSS e ISSSTE. Su labor legislativa lo posiciona como un perfil activo en la contienda por la gobernatura de Querétaro 2027.

Fortalezas. Dorantes tiene un discurso social que lo diferencia de sus compañeros de partido. Su conocimiento de primera mano sobre los programas sociales en Querétaro —habiendo encabezado la SEDESOQ en dos periodos— le da una narrativa poderosa sobre reducción de pobreza y desarrollo comunitario. Ha sido hábil al manejar el mensaje de unidad partidista, asegurando que los aspirantes actuarán sin anteponer intereses personales. Su presencia en el Senado le permite visibilidad nacional y acceso a debates que trascienden lo local.

Debilidades. Los números no lo acompañan con la misma fuerza que a sus rivales. En la encuesta de encuestas de Polls MX, registra 12.1% de preferencia interna, considerablemente por debajo de Nava y Macías. En la medición de C&E Research, apenas alcanza 10%. Su ausencia física de Querétaro —al operar desde la Ciudad de México como senador— lo aleja del contacto territorial cotidiano que los otros dos mantienen. Al tener la misma edad que Felifer Macías, el argumento generacional no lo distingue del alcalde, pero su menor visibilidad mediática sí lo coloca en desventaja frente a quien ocupa un cargo ejecutivo con cobertura diaria en medios de Querétaro.

¿Quién tiene más posibilidades de ganar la candidatura del PAN en Querétaro?

La reunión que los cinco aspirantes panistas sostuvieron con el gobernador Kuri y el dirigente estatal Martín Arango en agosto de 2025 dejó claro que la cúpula panista quiere evitar fracturas. Macías calificó el encuentro como "de amistad y mucha cordialidad" y subrayó que todos trabajan como equipo bajo el liderazgo del gobernador. Pero la política queretana tiene historia de decisiones de última hora, y la definición del candidato dependerá tanto de las encuestas como de la capacidad de negociación de cada aspirante con los grupos internos del partido.

El panismo queretano tiene ante sí tres caminos. Luis Nava representa la continuidad institucional y la experiencia probada, pero corre el riesgo de ser percibido como un perfil del pasado en una elección que demandará energía para contener el avance morenista. Felifer Macías encarna la renovación y tiene los reflectores a su favor, pero deberá resolver la contradicción de abandonar una alcaldía que apenas comienza. Agustín Dorantes ofrece un perfil legislativo con vocación social, pero necesita un salto cuantitativo en preferencias que hoy parece difícil desde el Senado.

La elección del candidato correcto no es solo un asunto de encuestas, sino de visión estratégica sobre qué tipo de campaña necesita el PAN para retener una gobernatura que Morena busca como trofeo simbólico. A un año de la elección, la contienda real por la gobernatura de Querétaro 2027 no es PAN contra Morena: es PAN contra sí mismo.