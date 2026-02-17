Cae ciberacoso en escuelas de Querétaro tras prohibir celulares

Secretaria de Educación confirma mejoras en atención y convivencia escolar con la aplicación de la Ley Kuri.

Estudiantes de Querétaro en aula sin celulares tras aplicación de la Ley Kuri contra ciberacoso en escuelas de Querétaro

Martha Elena Soto Obregón, secretaria de Educación, reportó caída del ciberacoso tras prohibir celulares.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 17, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 17 de febrero de 2026. —El ciberacoso en escuelas de Querétaro se desplomó tras la prohibición total de aparatos electrónicos en las aulas, confirmó la secretaria de Educación del estado, Martha Elena Soto Obregón.

La funcionaria reportó que los estudiantes presentan mayor atención en clase, mejor calidad en tareas y una convivencia más sana desde que entró en vigor la medida derivada de la Ley Kuri.

La regulación, que ya opera en todos los niveles educativos de la entidad, tiene respaldo de la UNESCO, organismo que ha establecido que la salud socioemocional de los estudiantes resulta prioritaria incluso por encima de los saberes tradicionales.

Soto Obregón indicó que el acceso sin supervisión a redes sociales es uno de los principales factores que generan desequilibrio emocional entre niños y adolescentes.

Antes de la prohibición, explicó la secretaria, era común que los alumnos se grabaran entre sí, difundieran contenido humillante y practicaran ciberacoso en escuelas de Querétaro durante el horario de clases.

"Desde el momento en que no están los celulares, automáticamente bajó", señaló sobre la incidencia de bullying digital en las aulas.

Alumnos de preparatoria reconocen beneficios de la Ley Kuri

La titular de Educación admitió que la medida no fue popular entre los estudiantes de nivel medio superior. Sin embargo, aseguró que los propios jóvenes han reconocido el propósito de la restricción. "A quién le gusta que lo limiten, pero también reconocen cuál es el propósito", precisó.

Entre los resultados más visibles, Soto Obregón enumeró la mayor interacción humana entre compañeros de clase, lo que a su vez fortalece la salud socioemocional que la política busca proteger.

El gobierno estatal impulsa que la Ley Kuri se extienda también a educación básica obligatoria y preparatoria, y que sus principios se incorporen a nivel federal.

La funcionaria recordó que el gobernador Mauricio Kuri abordó el tema recientemente y respaldó que la experiencia queretana sirva como referente para otras entidades del país. La Ley Kuri, enfatizó, está totalmente basada en evidencia científica.

gobiernoeducacionley kuribullying

Reciente

Gobernador Mauricio Kuri González y presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante entrega del programa Contigo Intervención Educativa en el Conalep San Juan del Río, Querétaro
San Juan del Río

20.4 mdp en tecnología educativa benefician a planteles de San Juan del Río

Gobernador Mauricio Kuri y alcalde Roberto Cabrera entregan equipamiento tecnológico y becas internacionales a cinco planteles educativos.

Trabajadores de JAPAM instalan macromedidor digital con sistema de telemetría en pozo de agua potable en San Juan del Río, Querétaro, programa PRODDER 2025.
San Juan del Río

JAPAM instala 10 macromedidores digitales para agua potable en San Juan del Río

JAPAM concluye programa PRODDER 2025 con instalación de equipos de monitoreo remoto en 10 pozos del municipio.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, durante conferencia sobre reforma electoral en San Lázaro, febrero 2026.
México

Kenia López garantiza debate amplio a reforma electoral sin fast track

Diputada presidenta asegura que todas las voces serán escuchadas antes de cualquier cambio al sistema electoral.

Zona de la delegación Felipe Carrillo Puerto en Querétaro donde se contempla el proyecto del teleférico de Querétaro consulta ciudadana
Querétaro

Teleférico de Querétaro sigue en planeación; municipio espera al IEEQ para consulta

Macías Olvera reitera que la consulta será de bajo costo y se realizará conforme a lineamientos electorales.