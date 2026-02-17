Querétaro, 17 de febrero de 2026. —El ciberacoso en escuelas de Querétaro se desplomó tras la prohibición total de aparatos electrónicos en las aulas, confirmó la secretaria de Educación del estado, Martha Elena Soto Obregón.
La funcionaria reportó que los estudiantes presentan mayor atención en clase, mejor calidad en tareas y una convivencia más sana desde que entró en vigor la medida derivada de la Ley Kuri.
La regulación, que ya opera en todos los niveles educativos de la entidad, tiene respaldo de la UNESCO, organismo que ha establecido que la salud socioemocional de los estudiantes resulta prioritaria incluso por encima de los saberes tradicionales.
Soto Obregón indicó que el acceso sin supervisión a redes sociales es uno de los principales factores que generan desequilibrio emocional entre niños y adolescentes.
Antes de la prohibición, explicó la secretaria, era común que los alumnos se grabaran entre sí, difundieran contenido humillante y practicaran ciberacoso en escuelas de Querétaro durante el horario de clases.
"Desde el momento en que no están los celulares, automáticamente bajó", señaló sobre la incidencia de bullying digital en las aulas.
Alumnos de preparatoria reconocen beneficios de la Ley Kuri
La titular de Educación admitió que la medida no fue popular entre los estudiantes de nivel medio superior. Sin embargo, aseguró que los propios jóvenes han reconocido el propósito de la restricción. "A quién le gusta que lo limiten, pero también reconocen cuál es el propósito", precisó.
Entre los resultados más visibles, Soto Obregón enumeró la mayor interacción humana entre compañeros de clase, lo que a su vez fortalece la salud socioemocional que la política busca proteger.
El gobierno estatal impulsa que la Ley Kuri se extienda también a educación básica obligatoria y preparatoria, y que sus principios se incorporen a nivel federal.
La funcionaria recordó que el gobernador Mauricio Kuri abordó el tema recientemente y respaldó que la experiencia queretana sirva como referente para otras entidades del país. La Ley Kuri, enfatizó, está totalmente basada en evidencia científica.