San Juan del Río — 30 de enero de 2026. - Un contrato por 17 millones de pesos garantizará el funcionamiento integral de la red de videovigilancia en San Juan del Río durante todo 2026, inversión que el alcalde Roberto Cabrera Valencia anunció se firmará esta semana para mantener operando al 100 por ciento la tecnología de seguridad distribuida en distintos puntos estratégicos de la ciudad, evitando cualquier falla en los sistemas de monitoreo.
Esta inversión en videovigilancia forma parte de una estrategia de seguridad tecnológica que en los últimos tres años permitió duplicar la cobertura de cámaras en el municipio. Durante la administración anterior, que también encabezó Cabrera Valencia, se destinaron 55 millones de pesos de fondos municipales más 45 millones del gobierno del Estado, sumando 100 millones de pesos en infraestructura de vigilancia.
El presidente municipal explicó que los equipos están integrados al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) municipal, el cual opera de manera coordinada con el Sistema Estatal de Información (SEQUIA). A esta red local se suman centenas de cámaras de videovigilancia estatales que refuerzan la cobertura tecnológica en zonas estratégicas.
Ampliarán videovigilancia en zonas limítrofes de San Juan del Río
Cabrera Valencia adelantó que existen gestiones con el gobierno del Estado para ampliar los puntos de videovigilancia, particularmente en las zonas limítrofes con Hidalgo y el Estado de México. Aunque reconoció que ya existen algunos puntos establecidos en estas áreas, consideró que podrían ser muchos más para fortalecer la vigilancia en las fronteras estatales.
El contrato de mantenimiento, que debía cerrarse entre el miércoles y jueves de esta semana, contempla la revisión y garantía de funcionamiento de todos los mecanismos tecnológicos instalados en la ciudad. El alcalde subrayó que mantener esta infraestructura de videovigilancia en óptimas condiciones resulta fundamental porque frecuentemente aporta elementos para la resolución de investigaciones.
Adicionalmente, el municipio destina aproximadamente 2 millones de pesos anuales para la póliza de mantenimiento de cámaras en escuelas, programa que continúa desde la administración pasada mientras se define un convenio para la eventual entrega de estos equipos a las instituciones educativas.