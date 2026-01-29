Chiapas propone armar a policías estatales con armamento de alto poder

Eduardo Ramírez Aguilar enviará iniciativa al Congreso local para fortalecer capacidad operativa de corporaciones de seguridad.

Estrategia de seguridad con armamento de alto poder para policías de Chiapas contra crimen organizado anunciada por gobernador Eduardo Ramírez Aguilar

Gobierno de Chiapas reportó adquisición de helicóptero Black Hawk, vehículos blindados y equipamiento tecnológico como parte de estrategia de seguridad implementada desde diciembre de 2024.

Foto: Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez.
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ene 29, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Chiapas, 29 de enero, 2026.- El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, anunció que presentará una iniciativa para que las corporaciones de seguridad estatales puedan portar armas de muy alto poder y fortalecer la capacidad operativa frente a grupos criminales.

La propuesta será enviada al Congreso de Chiapas y, en caso de ser aprobada por diputados locales, se impulsará como proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión para modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El mandatario estatal señaló que la medida busca convertir a Chiapas en "la primera corporación de seguridad pública estatal en México en ser dotada de armamento" de mayor calibre para hacer frente a la delincuencia organizada que opera en la entidad fronteriza.

En un comunicado oficial, el gobierno estatal detalló que el armamento de alto poder para policías de Chiapas forma parte de las acciones emprendidas durante el primer año de la administración actual. Ramírez Aguilar explicó que la iniciativa responde a la necesidad de equilibrar la capacidad de fuego entre las corporaciones estatales y los grupos delictivos que operan en regiones estratégicas de la entidad. Actualmente, la legislación federal establece limitaciones en el calibre y tipo de armas que pueden portar las policías estatales, mientras que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional cuentan con armamento de mayor potencia.

La propuesta legislativa se enmarca dentro de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno chiapaneco, que incluye la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata orientada a recuperar el control de caminos, municipios y regiones afectadas por la presencia criminal. El gobernador subrayó que esta unidad especializada ha sido diseñada para responder con mayor rapidez ante situaciones de violencia y presencia de grupos armados en zonas rurales y fronterizas del estado.

Chiapas invierte en equipamiento tecnológico y capacitación policial

Como parte del fortalecimiento de las corporaciones de seguridad, la administración estatal reportó la adquisición de un helicóptero Black Hawk, 25 vehículos blindados, 10 drones de última generación y 250 cámaras de videovigilancia. Estas herramientas tecnológicas se suman a la entrega de 895 vehículos operativos, 13 mil 315 equipos de defensa y 102 mil 985 equipos de protección personal para el personal policial. La inversión busca modernizar la infraestructura de seguridad y mejorar las capacidades operativas de la policía estatal de Chiapas frente a escenarios de alto riesgo.

El gobierno estatal también informó sobre el incremento salarial para el personal de seguridad como medida para reducir la corrupción y mejorar la retención de elementos capacitados. Ramírez Aguilar indicó que estas mejoras laborales se han acompañado de procesos de depuración interna y detenciones de servidores públicos involucrados en actos de corrupción o colusión con grupos criminales. Las autoridades estatales señalaron que la profesionalización y certificación de los cuerpos policiales son ejes fundamentales de la estrategia de seguridad implementada desde diciembre de 2024.

La iniciativa para dotar de armamento de mayor calibre a corporaciones estatales requiere modificaciones al marco legal federal vigente. El Congreso de la Unión tendría que aprobar reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, legislación que actualmente regula el tipo de armamento permitido para cada corporación de seguridad pública. El gobernador Ramírez Aguilar manifestó que trabajará en coordinación con legisladores federales para impulsar la aprobación del proyecto de decreto una vez que sea avalado por el Congreso local.

¿Cómo coordina Chiapas estrategias de seguridad con autoridades federales?

El mandatario estatal destacó que la estrategia de seguridad se ha desarrollado en coordinación con el gobierno federal y dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las fiscalías federal y estatal. Las operaciones conjuntas en Chiapas han incluido despliegues en zonas fronterizas con Guatemala, donde se registra actividad de grupos criminales vinculados al tráfico de personas, armas y estupefacientes.

Chiapas enfrenta problemáticas de seguridad relacionadas con la presencia de organizaciones criminales que disputan el control territorial en municipios fronterizos y regiones estratégicas. La entidad ha registrado incrementos en delitos como extorsión, secuestro y homicidios dolosos durante los últimos años. Las autoridades estatales mantienen operativos permanentes en carreteras y zonas rurales para inhibir la actividad delictiva y proteger a la población civil que ha sido afectada por la violencia generada por grupos armados.

gobiernoseguridadpoliciachiapas

Reciente

Supervisor escolar Margarito Lagunas de Jesús de la zona 36 señala problemática de bullying escolar y responsabilidad parental en Hidalgo
México

Supervisor escolar en Hidalgo señala falta de responsabilidad parental en casos de bullying

Margarito Lagunas de Jesús indicó que las familias delegan la educación de sus hijos a las escuelas.

Operativo de seguridad tras intento de asalto en hotel de Tulum propiedad de Roberto Palazuelos en Quintana Roo.
México

Detienen a grupo armado tras intento de asalto en hotel de Roberto Palazuelos en Tulum

Fiscalía de Quintana Roo detuvo a tres hombres y una mujer tras agredir a empleado del complejo Diamante K.

Empresarios industriales de CANACINTRA San Juan del Río durante Sesión Anual Ordinaria 2026 donde eligieron nueva presidencia y Mesa Directiva para periodo 2026-2027 en Querétaro
San Juan del Río

CANACINTRA San Juan del Río elige nueva dirigencia 2026-2027

Organismo empresarial ratifica liderazgos y presenta informe de actividades del ejercicio 2025.

Entrega de viviendas del Bienestar en Yucatán por INFONAVIT en fraccionamiento San Marcos en Mérida
México

INFONAVIT entrega 64 viviendas del Bienestar en Yucatán

Instituto proyecta construir 60 mil viviendas durante el sexenio en la entidad.