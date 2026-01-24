Querétaro, 24 Ene 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, encabezada por el Fiscal General Víctor Antonio De Jesús Hernández, sostuvo una reunión estratégica con representantes de México Evalúa, organización especializada en análisis de políticas públicas. El encuentro contó con la participación de Mariana Campos, Directora General; Susana Camacho, Coordinadora del Programa de Justicia; y Armando Vargas, Coordinador del Programa de Seguridad, quienes conocieron de primera mano el funcionamiento de Sinergia por Querétaro, modelo de coordinación que busca integrarse formalmente al marco normativo estatal.
Durante la reunión, las autoridades queretanas presentaron los resultados obtenidos desde la implementación de la estrategia Sinergia por Querétaro, un esquema diseñado para articular capacidades operativas entre distintas instituciones de seguridad y justicia. El modelo se enfoca en la toma de decisiones estratégicas basadas en análisis de datos y coordinación entre corporaciones, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta y la efectividad de las acciones preventivas en el estado.
La exposición destacó que la estrategia ha permitido identificar patrones delictivos mediante el intercambio de información en tiempo real entre dependencias estatales y municipales, lo que facilita la implementación de operativos focalizados en zonas prioritarias. Los representantes de México Evalúa recibieron información sobre los mecanismos de evaluación interna que la Fiscalía ha desarrollado para medir el impacto de las acciones coordinadas.
Sinergia por Querétaro busca reconocimiento como instancia del Sistema Estatal de Seguridad
La Fiscalía General del Estado informó que presentó ante el Poder Legislativo de Querétaro una iniciativa para que Sinergia por Querétaro sea reconocida formalmente como instancia integrante del Sistema Estatal de Seguridad. La propuesta busca consolidar este esquema de coordinación dentro del marco normativo estatal, lo que permitiría garantizar su operación de largo plazo y asegurar recursos presupuestales específicos para su funcionamiento.
El Fiscal General Víctor Antonio De Jesús Hernández encabezó la reunión con representantes de México Evalúa para exponer los resultados de Sinergia por Querétaro.
El reconocimiento legislativo implicaría que la estrategia Sinergia por Querétaro deje de ser un modelo operativo voluntario para convertirse en una estructura institucional permanente con atribuciones claramente definidas. Esta medida respondería a la necesidad de dotar de certeza jurídica a los mecanismos de coordinación interinstitucional que actualmente operan de manera funcional pero sin respaldo normativo formal.
De acuerdo con la información presentada, el modelo ha servido como plataforma para unificar esfuerzos entre la Fiscalía General, las policías municipales de los 18 municipios queretanos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otras dependencias vinculadas con la prevención del delito. La iniciativa legislativa se encuentra actualmente en revisión en comisiones del Congreso local.
¿Qué función cumple México Evalúa en la evaluación de políticas de seguridad en Querétaro?
México Evalúa es una organización de la sociedad civil especializada en el análisis independiente de políticas públicas en materia de seguridad y justicia en México. Su metodología se basa en la recopilación de datos estadísticos, evaluación de indicadores de desempeño institucional y comparación de resultados entre entidades federativas, lo que permite identificar áreas de oportunidad en los sistemas de procuración de justicia.
La participación de los coordinadores de los programas de Justicia y Seguridad de esta organización en la reunión con la Fiscalía de Querétaro responde al interés de conocer modelos de coordinación interinstitucional que puedan documentarse como casos de estudio. México Evalúa ha publicado análisis sobre eficacia en la persecución del delito, tasas de impunidad y capacidades operativas de fiscalías estatales, utilizando indicadores como tiempo promedio de resolución de carpetas de investigación y porcentaje de sentencias condenatorias.
La presentación de Sinergia por Querétaro ante esta organización busca posicionar al estado como referente en esquemas de coordinación basados en análisis de datos y articulación institucional. Este tipo de encuentros permite a las autoridades estatales recibir retroalimentación técnica sobre la operación de sus estr ategias y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de mejores prácticas que puedan replicarse en otras entidades del país.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro reafirmó su disposición al diálogo con instancias de análisis y evaluación para fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, como parte del compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas en la operación de los sistemas de procuración de justicia en la entidad.