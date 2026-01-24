Fiscalía de Querétaro presenta Sinergia ante México Evalúa

La Fiscalía General del Estado presentó ante México Evalúa los resultados de Sinergia por Querétaro y anunció iniciativa legislativa para consolidar el modelo de coordinación como instancia del Sistema Estatal de Seguridad.

Reunión entre Fiscalía General de Querétaro y representantes de México Evalúa para presentar estrategia Sinergia por Querétaro

El Fiscal General Víctor Antonio De Jesús Hernández encabezó la reunión con representantes de México Evalúa para exponer los resultados de Sinergia por Querétaro.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 24, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 24 Ene 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, encabezada por el Fiscal General Víctor Antonio De Jesús Hernández, sostuvo una reunión estratégica con representantes de México Evalúa, organización especializada en análisis de políticas públicas. El encuentro contó con la participación de Mariana Campos, Directora General; Susana Camacho, Coordinadora del Programa de Justicia; y Armando Vargas, Coordinador del Programa de Seguridad, quienes conocieron de primera mano el funcionamiento de Sinergia por Querétaro, modelo de coordinación que busca integrarse formalmente al marco normativo estatal.

Durante la reunión, las autoridades queretanas presentaron los resultados obtenidos desde la implementación de la estrategia Sinergia por Querétaro, un esquema diseñado para articular capacidades operativas entre distintas instituciones de seguridad y justicia. El modelo se enfoca en la toma de decisiones estratégicas basadas en análisis de datos y coordinación entre corporaciones, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta y la efectividad de las acciones preventivas en el estado.

La exposición destacó que la estrategia ha permitido identificar patrones delictivos mediante el intercambio de información en tiempo real entre dependencias estatales y municipales, lo que facilita la implementación de operativos focalizados en zonas prioritarias. Los representantes de México Evalúa recibieron información sobre los mecanismos de evaluación interna que la Fiscalía ha desarrollado para medir el impacto de las acciones coordinadas.

Sinergia por Querétaro busca reconocimiento como instancia del Sistema Estatal de Seguridad

La Fiscalía General del Estado informó que presentó ante el Poder Legislativo de Querétaro una iniciativa para que Sinergia por Querétaro sea reconocida formalmente como instancia integrante del Sistema Estatal de Seguridad. La propuesta busca consolidar este esquema de coordinación dentro del marco normativo estatal, lo que permitiría garantizar su operación de largo plazo y asegurar recursos presupuestales específicos para su funcionamiento.

Reuni\u00f3n entre Fiscal\u00eda General de Quer\u00e9taro y representantes de M\u00e9xico Eval\u00faa para presentar estrategia Sinergia por Quer\u00e9taro El Fiscal General Víctor Antonio De Jesús Hernández encabezó la reunión con representantes de México Evalúa para exponer los resultados de Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx

El reconocimiento legislativo implicaría que la estrategia Sinergia por Querétaro deje de ser un modelo operativo voluntario para convertirse en una estructura institucional permanente con atribuciones claramente definidas. Esta medida respondería a la necesidad de dotar de certeza jurídica a los mecanismos de coordinación interinstitucional que actualmente operan de manera funcional pero sin respaldo normativo formal.

De acuerdo con la información presentada, el modelo ha servido como plataforma para unificar esfuerzos entre la Fiscalía General, las policías municipales de los 18 municipios queretanos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otras dependencias vinculadas con la prevención del delito. La iniciativa legislativa se encuentra actualmente en revisión en comisiones del Congreso local.

¿Qué función cumple México Evalúa en la evaluación de políticas de seguridad en Querétaro?

México Evalúa es una organización de la sociedad civil especializada en el análisis independiente de políticas públicas en materia de seguridad y justicia en México. Su metodología se basa en la recopilación de datos estadísticos, evaluación de indicadores de desempeño institucional y comparación de resultados entre entidades federativas, lo que permite identificar áreas de oportunidad en los sistemas de procuración de justicia.

La participación de los coordinadores de los programas de Justicia y Seguridad de esta organización en la reunión con la Fiscalía de Querétaro responde al interés de conocer modelos de coordinación interinstitucional que puedan documentarse como casos de estudio. México Evalúa ha publicado análisis sobre eficacia en la persecución del delito, tasas de impunidad y capacidades operativas de fiscalías estatales, utilizando indicadores como tiempo promedio de resolución de carpetas de investigación y porcentaje de sentencias condenatorias.

La presentación de Sinergia por Querétaro ante esta organización busca posicionar al estado como referente en esquemas de coordinación basados en análisis de datos y articulación institucional. Este tipo de encuentros permite a las autoridades estatales recibir retroalimentación técnica sobre la operación de sus estr ategias y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de mejores prácticas que puedan replicarse en otras entidades del país.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro reafirmó su disposición al diálogo con instancias de análisis y evaluación para fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, como parte del compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas en la operación de los sistemas de procuración de justicia en la entidad.

gobierno fiscalía seguridad

Reciente

Toño Pérez, director de JAPAM, realiza entrega de contenedores de agua en San Miguel Arcángel como parte del programa Agua a tu Alcance en San Juan del Río
San Juan del Río

JAPAM entrega contenedores en San Miguel Arcángel

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal entregó 12 contenedores de mil litros como parte del programa Agua a tu Alcance en colaboración con FEMSA, de un total de 50 solicitados por la comunidad.

Audiencia judicial por robo a comercio en Querétaro con prisión preventiva justificada
Querétaro capital

Vinculan a proceso a hombre por robo a tienda en El Retablo

El imputado sustrajo mercancía de una tienda de conveniencia durante la madrugada del 18 de octubre de 2025, enfrentando su segunda vinculación a proceso por hechos similares contra la misma cadena comercial.

Sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia donde se aprobó crear la unidad especializada extorsión Querétaro en la LXI Legislatura
Legislatura

Querétaro crea Unidad Especializada contra Extorsión

La LXI Legislatura aprobó reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para establecer área especializada en investigación y persecución del delito de extorsión, alineada con la estrategia nacional de seguridad 2024-2030.

Unidades de emergencia atienden explosión en autotanque en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Editorial

Explosión en autotanque deja un muerto en Santa Rosa Jáuregui

Protección Civil de Querétaro reportó una deflagración por acumulación de vapores en una unidad de tipo autotanque en la comunidad de Pie de Gallo, que dejó una persona sin vida y otra lesionada que fue trasladada a un hospital.