Querétaro, 23 de enero de 2026. - El Fiscal General Víctor Antonio De Jesús Hernández participó en la primera sesión del año de la Mesa de la Paz, espacio de coordinación interinstitucional donde se dio seguimiento a las acciones conjuntas en materia de seguridad y procuración de justicia en Querétaro.
La reunión contó con la presencia de autoridades de los tres órdenes de gobierno para evaluar los resultados obtenidos mediante estrategias de colaboración permanente.
En el encuentro estuvieron presentes Eric Gudiño, Secretario de Gobierno; Iován Elias Pérez, Secretario de Seguridad Ciudadana; el General Alfredo Salgado de la Guardia Nacional; el General Virgilio Gómez, representante del Ejército Mexicano; así como Javier Rodríguez Uribe, titular de la Fiscalía General de la República en Querétaro.
Javier Rodríguez Uribe reconoció el trabajo que ha realizado la Fiscalía General del Estado, destacando que los resultados obtenidos en la entidad son reflejo de la coordinación efectiva entre las fiscalías.
Subrayó que la articulación institucional ha permitido fortalecer las investigaciones, mejorar la respuesta ante los delitos y generar condiciones de mayor confianza para la ciudadanía.
Por su parte, el Secretario Iován Elias Pérez destacó que el trabajo coordinado entre las distintas instituciones de seguridad ha sido un factor clave para que Querétaro prevalezca como un estado seguro.
La actuación conjunta y estratégica ha permitido una respuesta ordenada frente a los retos en materia de seguridad pública.
Disminución de delitos patrimoniales y violentos en Querétaro
La Fiscalía de Querétaro presentó los resultados alcanzados durante el periodo, resaltando la disminución en delitos patrimoniales y delitos cometidos con violencia, además de una baja sostenida en el delito de homicidio.
Este último indicador fue reconocido por los asistentes como un avance relevante en el estado, donde la coordinación entre autoridades ha fortalecido la respuesta institucional.
Los tianguis y mercados populares de Querétaro generan actividad económica para miles de familias que dependen del comercio informal, por lo que las acciones de seguridad coordinada contribuyen a proteger estos espacios de operación ciudadana.
Además, se presentaron los resultados obtenidos mediante la estrategia Sinergia por Querétaro, cuya iniciativa para su reconocimiento formal como instancia de coordinación será votada próximamente en el Pleno.
El Fiscal General agradeció el respaldo institucional, subrayando que los resultados alcanzados son producto del trabajo conjunto.
Víctor Antonio De Jesús Hernández reiteró la disposición de continuar fortaleciendo la operatividad entre los tres órdenes de gobierno, señalando que ante una mayor operatividad existe una menor incidencia delictiva.
La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de seguir trabajando en colaboración con las instituciones federales, estatales y municipales, con el objetivo de preservar la seguridad, el orden y el acceso a la justicia en beneficio de las familias queretanas.