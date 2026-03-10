Crianza y conflictos de pareja, principales problemas familiares en Querétaro

Instituto Municipal de la Familia reporta 50,740 servicios y detecta adicciones como factor recurrente.

Consultoría y acciones formativas del Instituto Municipal de la Familia para atender problemas familiares en Querétaro

El Instituto registró 50,740 servicios durante 2025 entre conferencias, consultoría y talleres.

Querétaro —10 Marzo de 2026.- La dificultad en la crianza y educación de los hijos es la principal problemática que enfrentan las familias del municipio de Querétaro, seguida por los conflictos en la relación de pareja, de acuerdo con el Instituto Municipal de la Familia, que durante 2025 atendió a 33,841 personas y registró 50,740 servicios entre conferencias, consultoría, círculos de apoyo y jornadas formativas.

En los primeros dos meses de 2026, la cifra de atención ya alcanza las 6,667 personas.

Los problemas familiares de crianza en Querétaro se manifiestan con un patrón recurrente: padres que llegan agotados del trabajo y carecen de estrategias para convivir y acompañar a sus hijos, explicó Lucía Hernández Pinto, directora del Instituto.

Gran parte de las acciones formativas del organismo se orientan hacia la crianza positiva como respuesta a esta necesidad.

En segundo lugar aparecen los conflictos de pareja, tanto en mujeres como en varones. El Instituto opera un círculo de reflexión para hombres donde, según la funcionaria, se han identificado realidades poco visibles.

"Suele ser el factor que desencadena muchas de las conductas en los hijos", indicó Hernández Pinto sobre las tensiones en la relación conyugal.

Adicciones y entorno familiar en Querétaro

La acción formativa más solicitada durante 2025 fue "La familia como factor protector ante las adicciones", un programa diseñado a petición de una telesecundaria de Santa Rosa Jáuregui que terminó por superar en demanda a talleres sobre violencia digital, prevención de abuso sexual infantil y relaciones de pareja.

La directora precisó que el Instituto no atiende directamente situaciones de adicción, sino que acompaña al entorno familiar para fortalecer su capacidad de respuesta.

En consultoría, detalló, es frecuente que una madre acuda por sentirse rebasada con un adolescente y durante las sesiones se revele que el hijo consume alguna sustancia.

En esos casos, el acompañamiento se dirige a toda la familia y, cuando existe pareja, al fortalecimiento del vínculo conyugal como eje de estabilidad.

El Instituto también ha detectado un incremento de casos vinculados a adicciones digitales, como pornografía y redes sociales en menores.

Este trabajo se suma a la estrategia estatal contra adicciones y salud mental en jóvenes anunciada por el gobierno de Querétaro y el municipio.

Hernández Pinto confirmó que el Instituto participa desde el enfoque preventivo y de acompañamiento familiar, no desde el tratamiento clínico de las adicciones.

En lo que va de 2026, solo el rubro de conferencias acumula 5,969 personas atendidas en enero y febrero, lo que proyecta un ritmo de atención similar o superior al del año pasado.

