Atrapan a requerido por delitos contra la salud en Querétaro

Policía de Investigación ejecuta orden de aprehensión en colaboración con Fiscalía de Zacatecas y POES.

Operativo de la Policía de Investigación en Querétaro para cumplimiento de orden de aprehensión por delitos contra la salud

El detenido fue entregado a autoridades de Zacatecas para continuar su proceso por delitos contra la salud.

Querétaro — 10 de marzo de 2026. —Un hombre requerido por autoridades de Zacatecas por delitos contra la salud fue capturado en la colonia Centro Sur de la capital queretana, tras el cumplimiento de una orden de aprehensión por colaboración interinstitucional.

La Policía de Investigación del Delito, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, ejecutó el operativo el pasado 8 de marzo en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas y elementos de la Policía Estatal (POES).

El detenido, identificado como Luis "N", fue localizado tras labores de inteligencia conjuntas entre las tres corporaciones. Una vez corroborada su identidad, los agentes le notificaron el mandato judicial vigente en su contra y procedieron a la lectura de sus derechos. La Fiscalía queretana precisó que la colaboración interestatal permitió dar con el paradero del imputado en territorio queretano.

Luis "N" fue entregado el 9 de marzo a agentes investigadores de la Fiscalía de Zacatecas, instancia que lo presentará ante la autoridad judicial que lo requiere para continuar con su proceso legal en esa entidad.

Con esta acción, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de colaboración con autoridades de otras entidades en el cumplimiento de órdenes de aprehensión y mandatos judiciales pendientes.

