Inicia limpieza del río San Juan previo a temporada de lluvias.

Cabrera Valencia recordó que en años recientes el río ha enfrentado escurrimientos severos: 220 metros cúbicos por segundo en 2017 y 180 en 2021, ambos con inundaciones graves en la zona oriente.

El año pasado el máximo fue de 99 metros cúbicos, dentro de la capacidad de manejo de 110 que permite la infraestructura actual. El alcalde señaló que la zona oriente seguirá siendo prioridad de monitoreo durante las lluvias e instruyó mesas de información mensuales con medios a partir de abril.

También anunció que solicitará a la Secretaría de Gobierno estatal evaluar la inclusión de obra pluvial en el programa 2026.

Vecinos de Bosques de San Juan y brigadistas voluntarios participaron en las acciones de prevención ante la temporada de lluvias.

De acuerdo con la dirección de Protección Civil, en lo que va de 2026 se han registrado 29 milímetros de precipitación acumulada sin generar reportes de riesgo.

Los cuerpos de agua del municipio se encuentran en un promedio de 64 por ciento de capacidad, según datos de la Comisión Nacional del Agua, lo que permite todavía un margen considerable de captación antes de las lluvias fuertes.

Obras Públicas arranca retiro de material en río y arroyo Xosdhá

La secretaria de Obras Públicas, Edith Álvarez Flores, precisó que los trabajos se limitan al retiro de material caído y no implican modificaciones a la sección hidráulica del río.

Cuadrillas y maquinaria pesada realizan limpieza del río San Juan en Bosques de San Juan del Río previo a temporada de lluvias. Infografía Rotativo.

"No hacemos tala ni poda de ningún tipo de especie", señaló la funcionaria, quien aclaró que todas las intervenciones cumplen los lineamientos de la Semarnat. Tras concluir la limpieza del río San Juan, las cuadrillas atenderán el arroyo Xosdhá hasta la zona de Lomo de Toro.

Desde diciembre, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales realiza limpieza de drenes pluviales, sustitución de rejillas y revisión de los cinco cárcamos de rebombeo del municipio, informó el titular Ernesto Mora Rico.

El funcionario indicó que las labores se coordinan permanentemente con Protección Civil para atender puntos críticos conforme avance la temporada.

Por su parte, el director de la JAPAM, José Antonio Pérez, detalló que el organismo ha ejecutado 44 servicios de desazolve a fosas sépticas, sustituido 27 brocales, en beneficio de más de 10 mil personas, dado mantenimiento a más de dos kilómetros de líneas de drenaje y atendido 276 taponamientos en lo que va del año.

Además, se renovaron 150 metros lineales de tubería obsoleta en colonias como El Pedregal y calles del centro histórico. "Nos encontramos con mucha basura, PET, incluso rocas y animales muertos", advirtió Pérez al hacer un llamado a la ciudadanía para no arrojar desechos al drenaje.





Retroexcavadora y personal de Obras Públicas retiran troncos y vegetación acumulada en el cauce del río San Juan.

¿Cómo monitorea Conagua las presas de San Juan del Río?

El ingeniero Mauricio Hernández Fuentes, subjefe de Conservación del distrito de Riego 023, explicó que Conagua opera un sistema de alerta temprana en la presa derivadora Constitución de 1857.

Cuando el gasto supera los 20 metros cúbicos por segundo, el distrito notifica de inmediato a Protección Civil municipal para activar cierres de vados y protocolos de seguridad.

Durante la temporada de lluvias, personal federal monitorea presas y vasos de almacenamiento las 24 horas, y la apertura de compuertas requiere autorización directa de la Ciudad de México.

Actualmente operan tres comités comunitarios de protección civil en Bosques de San Juan, La Rueda y Barrio de la Cruz. Protección Civil trabaja con el gobierno estatal para ampliar la red de brigadas voluntarias en otros puntos del municipio ante la temporada que se aproxima.