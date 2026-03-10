Estalla problema de adicciones en secundaria de La Estancia, San Juan del Río

USEBEQ y municipio intervendrán esta semana con programa de prevención tras manifestación de 200 familias.

Padres de familia se manifiestan en la Secundaria Técnica No. 23 de La Estancia por problema de adicciones en San Juan del Río

Cerca de 200 padres de familia se congregaron en la Secundaria Técnica No. 23 Manuel J. Campos Loyola de La Estancia.

San Juan del Río, 9 de marzo de 2026. — Alrededor de 200 padres de familia se manifestaron esta mañana en la Secundaria Técnica No. 23 Manuel J. Campos Loyola, ubicada en la comunidad de La Estancia, para exigir acciones contra la presunta venta de drogas al interior del plantel y una problemática creciente de adicciones entre los alumnos.

Tras la protesta, se instaló una mesa de diálogo con autoridades escolares, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) y el municipio, donde se acordó iniciar esta misma semana un programa de prevención de adicciones.

Según la denuncia de los propios padres de familia, el consumo de sustancias entre los estudiantes ha crecido de forma alarmante y, a su juicio, la droga llega incluso al interior de la escuela.

La manifestación se realizó de manera pacífica en las instalaciones de la Secundaria Técnica No. 23, donde las familias exigieron la implementación de un operativo mochila sorpresa y la intervención inmediata de las autoridades educativas.

Los manifestantes señalaron que la problemática no solo afecta el entorno escolar, sino que ha generado consecuencias en la dinámica familiar de la comunidad.

De acuerdo con los padres, la situación en la escuela Manuel J. Campos Loyola requería acciones inmediatas que involucraran tanto a la dirección del plantel como a las dependencias de seguridad y educación.


USEBEQ y municipio acuerdan intervenir en secundaria de La Estancia

La protesta derivó en una mesa de diálogo donde participaron autoridades de la escuela, representantes de USEBEQ y funcionarios municipales.

Como resultado, se acordó que el área de Valores de USEBEQ iniciará esta misma semana acciones de prevención de adicciones en el plantel, con acompañamiento del Ayuntamiento de San Juan del Río.

Las autoridades educativas informaron que la Secundaria Técnica No. 23 continuará operando de manera normal y que se dará seguimiento puntual a los compromisos establecidos durante la mesa de trabajo.

La intervención del área de Valores incluirá actividades directas con los alumnos como parte de la estrategia de atención a las adicciones en escuelas de la región.

La movilización de las familias de La Estancia pone de relieve la preocupación creciente en comunidades rurales de San Juan del Río respecto a la seguridad en los entornos escolares y la necesidad de programas permanentes de prevención.

seguridad educacion drogas adicciones

