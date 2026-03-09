San Juan del Río — 9 de marzo de 2026. —La Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Querétaro (CROMEQ) celebró su Reunión Ordinaria 461 en el Portal del Diezmo, en el Centro Histórico de San Juan del Río, donde los fedatarios municipales recibieron testimonios de gratitud y revisaron los avances en la elaboración de crónicas de los municipios y organizaciones del estado.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, acompañado del cronista local Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, entregó los reconocimientos a cronistas municipales, honorarios y eméritos de distintas demarcaciones de Querétaro. Cabrera Valencia señaló que la labor de los cronistas resulta fundamental para preservar la memoria histórica de cada municipio.
"Para nosotros son muy importantes su presencia y sus aportaciones", indicó el alcalde durante su mensaje ante los asistentes.
Como parte de la jornada, los integrantes de CROMEQ asistieron a la conferencia "Las Momias en el Espejo. La Otra Cara de los Cuerpos Momificados del Panteón de Santa Paula, Guanajuato", además de revisar diversos temas de interés para el gremio.
La asociación agrupa a los cronistas de los 18 municipios de Querétaro, quienes documentan los hechos y transformaciones que marcan la vida en sus comunidades del estado.