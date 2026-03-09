Cronistas municipales celebran asamblea 461 en San Juan del Río

CROMEQ celebra asamblea ordinaria y entrega testimonios de gratitud a fedatarios municipales.

Cronistas municipales de Querétaro reunidos en el Portal del Diezmo de San Juan del Río durante la asamblea 461 de CROMEQ

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la entrega de reconocimientos a cronistas.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río — 9 de marzo de 2026. —La Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Querétaro (CROMEQ) celebró su Reunión Ordinaria 461 en el Portal del Diezmo, en el Centro Histórico de San Juan del Río, donde los fedatarios municipales recibieron testimonios de gratitud y revisaron los avances en la elaboración de crónicas de los municipios y organizaciones del estado.

Cronistas municipales de Quer\u00e9taro reunidos en el Portal del Diezmo de San Juan del R\u00edo durante la asamblea 461 de CROMEQ Asamblea ordinaria 461 de CROMEQ en el Portal del Diezmo del Centro Histórico sanjuanense.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, acompañado del cronista local Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, entregó los reconocimientos a cronistas municipales, honorarios y eméritos de distintas demarcaciones de Querétaro. Cabrera Valencia señaló que la labor de los cronistas resulta fundamental para preservar la memoria histórica de cada municipio.

"Para nosotros son muy importantes su presencia y sus aportaciones", indicó el alcalde durante su mensaje ante los asistentes.

Como parte de la jornada, los integrantes de CROMEQ asistieron a la conferencia "Las Momias en el Espejo. La Otra Cara de los Cuerpos Momificados del Panteón de Santa Paula, Guanajuato", además de revisar diversos temas de interés para el gremio.

Cronistas municipales de Quer\u00e9taro reunidos en el Portal del Diezmo de San Juan del R\u00edo durante la asamblea 461 de CROMEQ Asamblea ordinaria 461 de CROMEQ en el Portal del Diezmo del Centro Histórico sanjuanense. rotativo.com.mx

La asociación agrupa a los cronistas de los 18 municipios de Querétaro, quienes documentan los hechos y transformaciones que marcan la vida en sus comunidades del estado.

gobiernocronistasroberto cabrera

Reciente

Guitarrista Saib Polanco interpreta flamenco durante el espectáculo Fuego Flamenco en el Auditorio Francisco Muñoz del CEART de Querétaro.
Querétaro

Fuego Flamenco lleva danza y guitarra al CEART de Querétaro

Saib Polanco y Laura Marroquin llevan los palos del flamenco al Auditorio Francisco Muñoz.

Operativo de inspección a comercios por manejo de basura en zonas comerciales de Querétaro
Querétaro

Aplican 245 multas a comercios por basura en Querétaro

Municipio aplica 245 multas que superan el millón de pesos tras inspeccionar comercios.

Presentación del androide Sara de B-Drive con inteligencia artificial en evento del municipio de Querétaro
Querétaro

B-Drive presenta a Sara, androide con IA creado en Querétaro

B-Drive revela androide con IA que amplía oportunidades laborales para personas con discapacidad URL: /tecnologia/androide-sara-bdrive-queretaro.

Imputados vinculados a proceso por robo y despojo calificado en Fraccionamiento Altozano, municipio de Querétaro, febrero 2026
Querétaro

Vinculan a proceso a dos por robo y despojo en Altozano, Querétaro

Imputados agredieron a las víctimas y las expulsaron del inmueble tras sustraer joyas, efectivo y electrónicos.