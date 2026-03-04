Así funciona el 911 en los 18 municipios de Querétaro: qué reportar y a quién llamar

Sistema 911 coordina policía, bomberos y ambulancias en toda la entidad desde un solo canal.

Operadores del Centro de Atención de Emergencias 911 del estado de Querétaro atendiendo llamadas en el C4 estatal, con pantallas de monitoreo municipal al fondo.

El sistema 911 en Querétaro opera desde 18 centros de atención, uno por municipio, coordinados por el C4 estatal las 24 horas del día.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 4 de marzo de 2026. —Un solo número de emergencias atiende los 18 municipios de Querétaro las 24 horas del día, los 365 días del año: el 911.

Desde su implementación en la entidad, este sistema unificado coordina en tiempo real a la policía estatal, las corporaciones municipales, los cuerpos de bomberos, el servicio de ambulancias y Protección Civil, con el objetivo de reducir el tiempo de respuesta ante cualquier situación de riesgo.

El 911 sustituyó a los antiguos números 066 y 065, que operaban de forma fragmentada por municipio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado confirmó que Querétaro cuenta con 18 centros de atención de emergencias, uno por municipio, todos coordinados desde el C4 estatal para garantizar que cada llamada sea enrutada al cuerpo de respuesta más cercano al lugar del incidente.

Qué se puede reportar al 911 en Querétaro

El sistema atiende cualquier situación que represente riesgo para la vida, la integridad física o la propiedad. Entre los reportes más frecuentes se encuentran accidentes viales con heridos, incendios en domicilios o vehículos, emergencias médicas como infartos o caídas graves, riñas en la vía pública, robos en curso y violencia de género o familiar.

Este último caso tiene protocolo especial de atención en Querétaro: el operador está capacitado para activar unidades especializadas sin que la víctima tenga que dar su nombre.

También se atienden emergencias por fugas de gas, inundaciones, derrumbes y cualquier situación de Protección Civil.

El operador solicitará la ubicación exacta —calle, colonia, referencias cercanas— y los datos del incidente. La llamada puede realizarse desde teléfono fijo, celular o casetas públicas sin costo.

Números de emergencia verificados en Querétaro

Instancia

Teléfono

Emergencias (todos los municipios)

911

Denuncia Anónima

89

Secretaría de Seguridad Ciudadana

(442) 309-1400

Gobierno del Estado

(442) 211-7070

Municipio de Querétaro capital

442 238-7770 / 070

¿Cuándo usar el 089 en lugar del 911?

La línea de Denuncia Anónima 089 está diseñada para reportar información sobre actividad delictiva sin que el ciudadano tenga que identificarse.

Se utiliza cuando no hay una emergencia en curso pero se quiere informar sobre venta de drogas, presencia de personas armadas, extorsiones o cualquier dato que pueda prevenir un delito.

A diferencia del 911, no activa unidades de respuesta inmediata, sino que canaliza la información a las áreas de inteligencia policial.

Ante cualquier duda sobre a qué instancia dirigirse, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda marcar siempre el 911 como primera opción: el operador determina qué cuerpo de respuesta corresponde según el tipo de emergencia y la ubicación del llamante.

Este directorio se actualiza de forma permanente conforme Rotativo verifica los teléfonos directos de cada comandancia municipal.

