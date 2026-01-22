Querétaro, 22 de enero de 2026. - Querétaro registró 6,688 defunciones durante el primer semestre de 2025, con una tasa estandarizada de 306 fallecimientos por cada 100 mil habitantes.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas que corresponden al periodo de enero a junio del año pasado, informó la dependencia federal mediante su Reporte de Resultados.
Las enfermedades del corazón se consolidaron como la principal causa de muerte en el estado, con 1,372 defunciones registradas. Los tumores malignos ocuparon el segundo lugar con 834 casos, mientras que la diabetes mellitus se ubicó en tercera posición con 687 fallecimientos.
La influenza y neumonía provocaron 452 decesos, y las enfermedades del hígado sumaron 386 casos durante el periodo analizado.
La distribución por sexo mostró que 3,075 defunciones correspondieron a hombres y 3,613 a mujeres en la entidad. La tasa de mortalidad queretana se ubicó por debajo del promedio nacional de 308 defunciones por cada 100 mil habitantes. Chihuahua encabezó la lista estatal con la tasa más alta (385 defunciones), seguida de Baja California (373) y Colima (370).
Durante el análisis del comportamiento histórico, Querétaro mantuvo una tendencia estable en su tasa de mortalidad estandarizada. El reporte del INEGI precisó que las estadísticas definitivas se publicarán en noviembre de 2026, después de realizar las confrontas correspondientes con la Secretaría de Salud para grupos específicos de defunciones como maternas, menores de cinco años y causas sujetas a vigilancia epidemiológica.
El documento indicó que los datos preliminares provienen de 4,537 fuentes informantes distribuidas en todo el territorio nacional. Las Oficialías del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y las Agencias del Ministerio Público suministraron los certificados de defunción al instituto.
La causa básica de cada defunción se identificó y codificó con base en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades CIE-10.