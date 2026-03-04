México, 4 de marzo de 2026. — Siete de cada diez mexicanos presentan sobrepeso u obesidad, condición que posiciona al país en el segundo lugar mundial, solo por debajo de Estados Unidos, y que constituye la segunda causa de muerte prevenible en el planeta, únicamente superada por el tabaquismo.

En entrevista con Rotativo de Querétaro, el doctor Carlos Zerrweck López, presidente del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, advirtió que el problema se ha normalizado en México, lo que dificulta su atención oportuna.

La conmemoración del Día Mundial de la Obesidad, que se celebra cada 4 de marzo, ocurre en un contexto donde el sobrepeso y la obesidad en México alcanzan proporciones alarmantes.

El especialista subrayó que esta condición no es un asunto estético sino una enfermedad compleja que detona padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión.

"Esto ya no es un tema estético, es un problema serio de salud pública", señaló Zerrweck. En ciudades como Querétaro, el ritmo laboral acelerado favorece el consumo de comida rápida y de bajo costo, lo que agrava la situación.

El presidente del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad explicó que el origen del problema no se limita a la alimentación. Intervienen factores genéticos, hábitos sedentarios, condiciones laborales, entorno social y acceso económico a alimentos saludables.

"El simple hecho de tener exceso de peso ya es una enfermedad", precisó el cirujano, quien insistió en la necesidad de atención médica oportuna antes de que aparezcan complicaciones mayores.

Cirugía bariátrica y tratamientos contra sobrepeso y obesidad en México

Sobre las alternativas terapéuticas, Zerrweck indicó que existen opciones que van desde cambios en el estilo de vida y uso de medicamentos hasta cirugía bariátrica en casos específicos.

Detalló que son candidatos a este procedimiento quienes presentan entre 25 y 30 kilos por encima de su peso ideal o ya padecen afectaciones orgánicas derivadas del exceso de peso. Estas intervenciones deben realizarse únicamente por equipos certificados, con acompañamiento nutricional y psicológico permanente.

Respecto a las políticas públicas, el especialista consideró que uno de los enfoques prioritarios debe centrarse en la infancia, dado que alrededor del 40 por ciento de los niños con obesidad infantil mantendrán esa condición en la edad adulta.

Reconoció avances como la restricción de comida chatarra en escuelas, aunque señaló que se requieren estrategias de mayor alcance e infraestructura médica suficiente para atender a quienes ya padecen la enfermedad.

El doctor Zerrweck recomendó a la población de México y Querétaro buscar orientación profesional y evitar tratamientos clandestinos o recomendaciones sin sustento médico.

"Followers no significa buen médico", puntualizó el cirujano, quien insistió en que los tratamientos contra sobrepeso y obesidad deben ser individualizados y supervisados siempre por especialistas certificados.