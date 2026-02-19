San Juan del Río,19 de febrero de 2026. —La cobertura de vacunación en México registró una caída drástica al pasar de aproximadamente 95% antes de la pandemia de COVID-19 a niveles de entre 65% y 70% en primeras dosis y apenas 65% en segundas aplicaciones, con los niños más pequeños como la población más afectada.
La diputada federal Abigail Arredondo Ramos alertó que el país enfrenta una crisis de inmunización que lo coloca en una posición vulnerable no solo a nivel latinoamericano sino mundial.
Antes de 2020, los esquemas de vacunación en México funcionaban con brigadas que acudían a escuelas, plazas públicas y comunidades, lo que facilitaba alcanzar coberturas cercanas al 95%. La legisladora priista señaló que la pandemia de COVID-19 interrumpió estas estrategias de inmunización masiva y que el gobierno federal no ha logrado recuperar los niveles previos.
Arredondo Ramos precisó que la problemática se agravó desde 2018, cuando comenzaron a registrarse señales de deterioro en los programas de vacunación tanto en el sector público como en el privado.
"Por desgracia, los más chiquitos" son quienes han resentido con mayor intensidad la falta de cobertura, indicó la legisladora al referirse a la población infantil que no ha completado sus esquemas.
Abigail Arredondo Ramos, diputada federal del PRI, alertó sobre la crisis de vacunación que enfrenta México desde la pandemia. rotativo.com.mx
Caída de inmunización pone en riesgo a infancias mexicanas
La diputada federal explicó que el problema afecta al personal de enfermería y a la infraestructura sanitaria que anteriormente permitía llevar las vacunas hasta los rincones más apartados del país.
La desarticulación de las brigadas de vacunación y la reducción de jornadas de inmunización han contribuido a que miles de niños queden desprotegidos frente a enfermedades prevenibles.
Arredondo Ramos subrayó que la crisis de vacunación constituye uno de los temas legislativos prioritarios para su bancada, pues el rezago acumulado desde la pandemia representa un riesgo sanitario de gran magnitud.
La legisladora adelantó que impulsará iniciativas para que el gobierno federal reactive las estrategias de inmunización infantil que habían posicionado a México como referente en cobertura vacunal antes de 2020.