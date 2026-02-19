Cobertura de vacunación cae a 65% en México tras pandemia de COVID

Arredondo denuncia caída drástica en esquemas de vacunación y exige al gobierno federal recuperar niveles previos a 2020.

Diputada Abigail Arredondo alerta sobre caída de cobertura de vacunación infantil en México tras pandemia de COVID

Abigail Arredondo Ramos, diputada federal del PRI, alertó sobre la crisis de vacunación que enfrenta México desde la pandemia.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río,19 de febrero de 2026. —La cobertura de vacunación en México registró una caída drástica al pasar de aproximadamente 95% antes de la pandemia de COVID-19 a niveles de entre 65% y 70% en primeras dosis y apenas 65% en segundas aplicaciones, con los niños más pequeños como la población más afectada.

La diputada federal Abigail Arredondo Ramos alertó que el país enfrenta una crisis de inmunización que lo coloca en una posición vulnerable no solo a nivel latinoamericano sino mundial.

Antes de 2020, los esquemas de vacunación en México funcionaban con brigadas que acudían a escuelas, plazas públicas y comunidades, lo que facilitaba alcanzar coberturas cercanas al 95%. La legisladora priista señaló que la pandemia de COVID-19 interrumpió estas estrategias de inmunización masiva y que el gobierno federal no ha logrado recuperar los niveles previos.

Arredondo Ramos precisó que la problemática se agravó desde 2018, cuando comenzaron a registrarse señales de deterioro en los programas de vacunación tanto en el sector público como en el privado.

"Por desgracia, los más chiquitos" son quienes han resentido con mayor intensidad la falta de cobertura, indicó la legisladora al referirse a la población infantil que no ha completado sus esquemas.

Caída de inmunización pone en riesgo a infancias mexicanas

La diputada federal explicó que el problema afecta al personal de enfermería y a la infraestructura sanitaria que anteriormente permitía llevar las vacunas hasta los rincones más apartados del país.

La desarticulación de las brigadas de vacunación y la reducción de jornadas de inmunización han contribuido a que miles de niños queden desprotegidos frente a enfermedades prevenibles.

Arredondo Ramos subrayó que la crisis de vacunación constituye uno de los temas legislativos prioritarios para su bancada, pues el rezago acumulado desde la pandemia representa un riesgo sanitario de gran magnitud.

La legisladora adelantó que impulsará iniciativas para que el gobierno federal reactive las estrategias de inmunización infantil que habían posicionado a México como referente en cobertura vacunal antes de 2020.

