Domínguez Servién pide definir candidatura del PAN a gubernatura de Querétaro

Exmandatario reconoce que la decisión recae en el gobernador y la militancia, pero considera que los tiempos se han retrasado.

Francisco Domínguez Servién, exgobernador de Querétaro, durante la presentación de la coordinación Defendamos Querétaro donde opinó sobre candidatura del PAN a la gubernatura

Francisco Domínguez Servién, exgobernador de Querétaro, aseguró que la candidatura panista a la gubernatura 2027 la definirá el gobernador y la militancia.

Por Thelma Herrera Feb 19, 2026
Querétaro, 19 de febrero de 2026. — El exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, consideró que la definición de la candidatura del PAN a la gubernatura 2027 se ha retrasado, aunque reconoció que esa decisión corresponde al actual mandatario estatal y a la militancia panista.

En el marco de la creación de la coordinación "Defendamos Querétaro", el exmandatario descartó tener diferencias con el método de selección interna y aseguró que varios aspirantes siguen en la contienda.

"La selección de quien va a ser candidato o candidata a la gubernatura 2027-2033 la va a decir el gobernador, junto con los panistas y los ciudadanos", externó Domínguez Servién, quien añadió en tono personal: "yo ya lo hubiera definido, pero no me corresponde".

El exmandatario precisó que hasta ahora solo un perfil se ha descartado públicamente de la contienda interna y valoró como positivo que varios aspirantes continúen en el proceso, aunque insistió en que la definición debería haberse concretado para comenzar a consolidar la unidad rumbo a los comicios.

Además del tema de la candidatura del PAN a la gubernatura de Querétaro, el exgobernador confirmó que acompañará y asesorará a su hijo en caso de que busque una diputación federal por Acción Nacional, aunque aclaró que actualmente no cuenta con afiliación formal al partido.

Domínguez Servién no descarta buscar dirigencia nacional del PAN

En el plano estatal, Domínguez Servién opinó que Movimiento Ciudadano no representa una fuerza competitiva en Querétaro, aunque dejó abierta la posibilidad de una alianza con esa formación si las dirigencias de ambos partidos así lo determinan.

A nivel nacional, el exmandatario tampoco descartó buscar la dirigencia nacional del PAN en 2027, condicionado a que existan "condiciones democráticas internas".

Lamentó que el partido enfrenta retos importantes y que no se vislumbre un liderazgo presidencial claro rumbo a 2030, aunque calificó como anticipado abrir esa discusión en este momento.

Hasta el momento, ni la dirigencia estatal del PAN ni el gobierno del estado han emitido postura sobre las declaraciones del exgobernador respecto a los tiempos de definición de la candidatura.

