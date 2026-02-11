Peñamiller, 11 de febrero de 2026. — Una semana de movilización pacífica y acampada frente a la Presidencia Municipal de Peñamiller derivó en la aceptación de los principales puntos del pliego petitorio ciudadano, que incluyen el pago de adeudos al Ejido de Enramadas por el abandono de un relleno sanitario, la reinstalación de la delegada de San Miguel Palmas y el compromiso de dar seguimiento al caso del exalcalde desaparecido José Manuel García Leal.

El diputado Eric Silva Hernández, quien acompañó la protesta, calificó los acuerdos como un triunfo de la democracia.

La movilización comenzó hace siete días, cuando habitantes de diversas comunidades de Peñamiller instalaron un campamento para exigir atención a demandas que, según los inconformes, llevaban meses sin respuesta.

La protesta ciudadana en Peñamiller se mantuvo de forma pacífica hasta que autoridades municipales y estatales aceptaron dialogar y atender el pliego petitorio presentado por los manifestantes.

Entre los acuerdos principales, el municipio se comprometió a liquidar la totalidad de los adeudos con el Ejido de Enramadas, generados por el abandono de un relleno sanitario durante más de ocho meses en tierras ejidales.

La administración municipal también asumió la responsabilidad de clausurar y limpiar las tierras afectadas por la operación del depósito.





La acampada frente a la Presidencia Municipal se mantuvo durante siete días hasta alcanzar acuerdos con las autoridades. rotativo.com.mx

Delegada indígena será reinstalada tras fallo del Tribunal Electoral

Otro punto resuelto fue la reinstalación de Anallely Díaz Guerrero como delegada de la comunidad indígena de San Miguel Palmas.

El municipio la había destituido por una presunta falta administrativa relacionada con la recolección de una aportación voluntaria de 30 pesos a tianguistas, recurso destinado a cubrir gastos de limpieza de la plaza principal donde operan los comerciantes.

Durante el diálogo, se aclaró que dicha práctica responde a los usos y costumbres de la comunidad. Con los acuerdos alcanzados en la protesta ciudadana de Peñamiller, se da cumplimiento a la sentencia que el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y la Sala Regional Toluca emitieron desde el 18 de diciembre, cuando declararon ilegal la destitución y ordenaron restituir los derechos político-electorales de Díaz Guerrero.

El tercer eje de los acuerdos involucra al caso de José Manuel García Leal, expresidente municipal desaparecido en 2022.

Las autoridades se comprometieron a mantener vías de comunicación permanentes con los familiares y a gestionar, junto con el diputado Silva Hernández, una reunión con el Fiscal General del Estado para impulsar el esclarecimiento de los hechos.

"Hoy triunfa la democracia y el pueblo unido", señaló el legislador, quien precisó que desde el Poder Legislativo dará seguimiento al cumplimiento de cada punto.

Silva Hernández indicó que fue la propia ciudadanía quien lo invitó a acompañar el proceso y aseguró que su respaldo continuará mientras las causas sean legítimas.