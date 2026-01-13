San Juan del Río, 13 de enero de 2026. — La Secretaría de Salud de Querétaro registró 100 casos positivos de dengue durante 2025 en el estado, con una defunción en el municipio de Peñamiller.

San Juan del Río no reportó casos confirmados en el período, informó la dependencia estatal. Del total de contagios, 56 correspondieron a mujeres y 44 a hombres, con Querétaro capital y Peñamiller como los municipios más afectados al concentrar 52 y 33 casos respectivamente.

La autoridad sanitaria exhorta a la población a eliminar criaderos de mosquitos y protegerse de las picaduras ante el incremento nacional de casos.

De los 100 casos registrados en Querétaro, 69 fueron clasificados como dengue no grave, 30 con signos de alarma y uno con dengue grave. A nivel nacional se reportaron 21 mil 981 casos positivos y 85 defunciones por esta causa durante el mismo período.

La distribución municipal muestra que Querétaro capital encabeza con 52 casos, seguido de Peñamiller con 33, Jalpan de Serra con seis, dos en El Marqués, dos en Landa de Matamoros y casos aislados en Arroyo Seco, Cadereyta, Corregidora, Colón y Tequisquiapan. San Juan del Río se mantuvo sin casos confirmados en 2025.

77 toneladas de cacharros retirados en operativos

Las brigadas de vectores realizaron acciones de control en 122 localidades del estado durante 2025, retirando 77.65 toneladas de cacharros que funcionaban como criaderos de mosquitos.

El personal ejecutó control larvario colocando abate en 78 mil 575 casas y 262 mil 303 depósitos para proteger a 190 mil 487 habitantes, explicó la dependencia.

La SESA efectuó rociado intradomiciliario en cinco mil 800 casas y fumigación espacial en cuatro mil 818 hectáreas. Adicionalmente se colocaron 40 mil 659 ovitrampas en localidades de riesgo, con recolección de 678 mil 557 huevecillos de mosquito.

"Ante un caso probable se inicia el protocolo para dar seguimiento epidemiológico", detalló la Secretaría. Las brigadas realizan recorridos casa por casa para vigilar que no haya criaderos y efectúan acciones para eliminar al agente transmisor, por lo que solicitan a la población permitir el acceso al personal identificado.

Fiebre y dolor de cabeza entre síntomas principales

El dengue es causado por un virus que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado. Los síntomas incluyen fiebre y al menos uno de los siguientes: dolor de cabeza intenso, náusea, vómito, malestar general, dolor muscular o articular, dolor detrás de los ojos y sarpullido.

Los signos de gravedad son dolor abdominal intenso, fatiga, vómito persistente o con sangre, somnolencia y sangrado de encías, nariz, orina o excremento. Las personas con mayor riesgo de presentar dengue grave son menores de un año, mayores de 65 años, embarazadas y personas con enfermedades no controladas.

La dependencia enfatizó que no existe tratamiento específico para el dengue, por lo que su abordaje es sintomático. Las autoridades sanitarias recomiendan no automedicarse, acudir a la unidad de salud más cercana, tomar agua, guardar reposo y seguir indicaciones médicas ante cualquier síntoma.

Para prevenir contagios, la SESA exhorta a lavar con jabón y cepillo cubetas, piletas, tinacos y cisternas; tapar recipientes que almacenen agua; cambiar el agua en tiempo no mayor a siete días; voltear recipientes que acumulen agua y tirar botellas, llantas y latas que ya no se utilicen. También recomienda usar manga larga, aplicar repelente de insectos y colocar mosquiteros en puertas y ventanas.