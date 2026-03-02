Alistan bacheo con adoquín en calles del centro histórico de San Juan del Río

Obras Públicas licita materiales para intervenir Mina, Hidalgo, Riva Palacio y 16 de Septiembre con autorización del INAH.

Calles deterioradas del centro histórico de San Juan del Río programadas para bacheo con adoquín por Obras Públicas municipales

El proyecto integral para calle Hidalgo contempla una inversión de 32 millones de pesos con cableado subterráneo incluido.

Foto: Especial.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 2 de marzo de 2026. —El bacheo en el centro histórico de San Juan del Río arrancará en las próximas semanas con adoquín como material principal, luego de que el Cabildo aprobó los programas de obra y el proceso de licitación para la compra de materiales ya se encuentra en curso.

Las calles Mina, Hidalgo, Riva Palacio y 16 de Septiembre, cuyo deterioro ha sido reportado durante meses por vecinos y comerciantes, serán las primeras en recibir la intervención, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, Edith Álvarez Flores.

Al tratarse de una zona de monumentos históricos, el uso de asfalto convencional está descartado. Cualquier intervención en la superficie de rodamiento requiere autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lo que obliga al municipio a utilizar adoquín original o, en tramos de mayor extensión donde el material no esté disponible, concreto estampado como alternativa. Esa restricción normativa ha sido uno de los factores que retrasaron las reparaciones.

Álvarez Flores detalló que esta semana se espera tener claridad sobre los tramos donde se aplicará bacheo puntual frente a los que requerirán reemplazo completo.

"Aplicaremos el bacheo en donde ya requiera el reemplazo", indicó, y precisó que la dependencia está rescatando material de adoquín disponible de intervenciones previas para agilizar los trabajos.

¿Qué calles del centro histórico serán intervenidas en San Juan del Río?

Las cuatro vialidades programadas concentran los daños más severos en el primer cuadro de la ciudad. La funcionaria reconoció que la situación es urgente y que, aunque se había considerado una rehabilitación más amplia, el bacheo inmediato atenderá los puntos críticos mientras se gestiona un proyecto de mayor alcance.

La dependencia cuenta ya con un proyecto ejecutivo para la rehabilitación integral de la calle Hidalgo, desde Juárez hasta la parroquia. Contempla cableado subterráneo, red de agua potable, banquetas y nueva superficie de rodamiento, con un costo estimado cercano a los 32 millones de pesos.

"Ya están los planos, ya está el expediente", señaló Álvarez Flores, quien agregó que se trabaja en la presupuestación para buscar financiamiento.

Proyecto de 32 mdp para calle Hidalgo incluye cableado subterráneo

Ese plan forma parte de la actualización del programa de Desarrollo Urbano municipal y prevé extender la rehabilitación hacia Riva Palacio y Mina una vez que se concrete la inversión.

Dentro del plan de manejo del centro histórico también se contempla la creación de andadores peatonales en el primer cuadro, aunque la funcionaria advirtió que primero debe resolverse la oferta de estacionamientos en la zona.

Obras Públicas tiene mapeadas áreas de oportunidad para inversionistas interesados en desarrollar estacionamientos, y el presidente municipal Roberto Cabrera ha sostenido reuniones con comerciantes para regular el uso de cajones.

La secretaria refirió que persiste el problema de locatarios que ocupan espacios de estacionamiento frente a sus negocios, situación que ya fue reportada a la Secretaría de Gobierno para coordinar acciones de ordenamiento.

gobiernoobras publicasinfraestructuraroberto cabrera

Reciente

Construcción del tren México-Querétaro provoca bloqueos de accesos y afectaciones viales en comunidades de San Juan del Río
San Juan del Río

Más de 70 afectaciones por el tren México-Querétaro en San Juan del Río

Municipio exige a la Federación presentar proyecto completo tras detectar bloqueos, cuellos viales y obras complementarias sin definir.

Hacienda de Cerro Bordo sede del nuevo Centro de Atención Municipal CAM en zona oriente de San Juan del Río
San Juan del Río

San Juan del Río descentraliza trámites municipales con CAM en la Ex Hacienda de Cerro Gordo

Cabrera Valencia anuncia que la Hacienda de Cerro Bordo albergará la nueva coordinación administrativa municipal.

Honores a la bandera en jardín de niños María Oropesa Hermida en San Sebastián de las Barrancas Norte San Juan del Río
San Juan del Río

Cabrera Valencia encabeza honores a la bandera en jardín de niños de San Juan del Río

Comunidad educativa de San Sebastián de las Barrancas Norte presenta necesidades al presidente municipal.

Imagen referencial de mujeres trabajadoras en planta industrial en México, reforma laboral 40 horas impacto mujeres jornada descanso
México

Reforma de 40 horas laborales perjudica más a mujeres por carga de cuidados no remunerados

Legisladora Mercado Castro y abogados laboristas advierten que la reforma fue aprobada "en modo patronal" y a costa de los derechos de las trabajadoras.