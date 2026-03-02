San Juan del Río, 2 de marzo de 2026. —El bacheo en el centro histórico de San Juan del Río arrancará en las próximas semanas con adoquín como material principal, luego de que el Cabildo aprobó los programas de obra y el proceso de licitación para la compra de materiales ya se encuentra en curso.

Las calles Mina, Hidalgo, Riva Palacio y 16 de Septiembre, cuyo deterioro ha sido reportado durante meses por vecinos y comerciantes, serán las primeras en recibir la intervención, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, Edith Álvarez Flores.

Al tratarse de una zona de monumentos históricos, el uso de asfalto convencional está descartado. Cualquier intervención en la superficie de rodamiento requiere autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lo que obliga al municipio a utilizar adoquín original o, en tramos de mayor extensión donde el material no esté disponible, concreto estampado como alternativa. Esa restricción normativa ha sido uno de los factores que retrasaron las reparaciones.

Álvarez Flores detalló que esta semana se espera tener claridad sobre los tramos donde se aplicará bacheo puntual frente a los que requerirán reemplazo completo.

"Aplicaremos el bacheo en donde ya requiera el reemplazo", indicó, y precisó que la dependencia está rescatando material de adoquín disponible de intervenciones previas para agilizar los trabajos.

¿Qué calles del centro histórico serán intervenidas en San Juan del Río?

Las cuatro vialidades programadas concentran los daños más severos en el primer cuadro de la ciudad. La funcionaria reconoció que la situación es urgente y que, aunque se había considerado una rehabilitación más amplia, el bacheo inmediato atenderá los puntos críticos mientras se gestiona un proyecto de mayor alcance.

La dependencia cuenta ya con un proyecto ejecutivo para la rehabilitación integral de la calle Hidalgo, desde Juárez hasta la parroquia. Contempla cableado subterráneo, red de agua potable, banquetas y nueva superficie de rodamiento, con un costo estimado cercano a los 32 millones de pesos.

"Ya están los planos, ya está el expediente", señaló Álvarez Flores, quien agregó que se trabaja en la presupuestación para buscar financiamiento.

Proyecto de 32 mdp para calle Hidalgo incluye cableado subterráneo

Ese plan forma parte de la actualización del programa de Desarrollo Urbano municipal y prevé extender la rehabilitación hacia Riva Palacio y Mina una vez que se concrete la inversión.

Dentro del plan de manejo del centro histórico también se contempla la creación de andadores peatonales en el primer cuadro, aunque la funcionaria advirtió que primero debe resolverse la oferta de estacionamientos en la zona.

Obras Públicas tiene mapeadas áreas de oportunidad para inversionistas interesados en desarrollar estacionamientos, y el presidente municipal Roberto Cabrera ha sostenido reuniones con comerciantes para regular el uso de cajones.

La secretaria refirió que persiste el problema de locatarios que ocupan espacios de estacionamiento frente a sus negocios, situación que ya fue reportada a la Secretaría de Gobierno para coordinar acciones de ordenamiento.