Cae asaltante de estética con cuchillo en San Juan del Río

Fiscalía logra prisión preventiva contra hombre que robó comercio con arma punzocortante en San Juan del Río.

Fachada de comercio en San Juan del Río donde ocurrió robo con violencia a estética con arma punzocortante

Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río lograron la detención del presunto asaltante en Rancho de En Medio.

Getting your Trinity Audio player ready...
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 24, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

San Juan del Río — 24 de febrero de 2026.- Un hombre fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva justificada tras asaltar una estética con un cuchillo en San Juan del Río.

El imputado amenazó a la víctima con un arma punzocortante, sustrajo dinero en efectivo y diversos objetos del comercio, e intentó huir antes de ser capturado por elementos de la Policía Municipal en la localidad de Rancho de En Medio.

La Fiscalía General de Querétaro informó que la investigación permitió establecer que el ahora procesado ingresó al establecimiento y, bajo amenaza directa con el arma, sometió a la persona que se encontraba en el lugar. Tras el robo a la estética en San Juan del Río, el sujeto abandonó el comercio con lo sustraído, pero fue interceptado a corta distancia.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y determinó vincular a proceso al imputado por el delito de robo específico calificado a comercio con violencia. El juez consideró que existía riesgo de sustracción y peligro para la víctima, por lo que impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

Dos meses para investigación complementaria del robo en San Juan del Río

El juzgador otorgó un plazo de dos meses para que la Fiscalía integre la investigación complementaria correspondiente. Durante este periodo, la institución deberá reunir los elementos adicionales que sustenten la acusación formal contra el imputado.

El delito de robo específico calificado contempla agravantes por haberse cometido con violencia y al interior de un comercio, lo que incrementa las penas previstas en el Código Penal del estado de Querétaro. La detención se concretó gracias a la coordinación entre la Fiscalía y la Policía Municipal de San Juan del Río.

sucesos seguridad criminalidad

Reciente

Esquela de la UAZ en memoria de Nahomi Elizabeth Martínez, guardia nacional originaria de Guadalupe, Zacatecas, fallecida en Tapalpa
México

Nahomi Elizabeth Martínez, guardia nacional zacatecana caída en operativo contra El Mencho

UAZ lamenta muerte de ex alumna que servía en la Guardia Nacional durante operativo en Jalisco.

Alerta sanitaria de Cofepris por medicamentos falsos con tirzepatida difundida por la Secretaría de Salud de Querétaro
Salud

Cofepris alerta por medicamentos falsos con tirzepatida vendidos en internet

Secretaría de Salud de Querétaro difunde alerta de Cofepris sobre tres marcas ilegales que contienen tirzepatida sin registro sanitario.

Reunión de vecinos de la colonia Electricistas con Obras Públicas de San Juan del Río sobre obra en bulevar Pablo Cabrera
San Juan del Río

Vecinos de Electricistas reciben avances de obra de 17 mdp en Pablo Cabrera, San Juan del Río

Obras Públicas de San Juan del Río atiende inquietudes sobre rehabilitación integral del bulevar con inversión superior a 17 millones de pesos.

Jornada de refrendo de licencias de bebidas alcohólicas en San Juan del Río, programa Refrendo Cerca de Ti, febrero 2026
San Juan del Río

¿Vendes alcohol en San Juan del Río? Última jornada para refrendar sin recargos

Secretaría de Gobierno instala jornada itinerante para que titulares de licencias de bebidas alcohólicas tramiten el refrendo anual sin trasladarse a Querétaro capital.