San Juan del Río — 24 de febrero de 2026.- Un hombre fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva justificada tras asaltar una estética con un cuchillo en San Juan del Río.
El imputado amenazó a la víctima con un arma punzocortante, sustrajo dinero en efectivo y diversos objetos del comercio, e intentó huir antes de ser capturado por elementos de la Policía Municipal en la localidad de Rancho de En Medio.
La Fiscalía General de Querétaro informó que la investigación permitió establecer que el ahora procesado ingresó al establecimiento y, bajo amenaza directa con el arma, sometió a la persona que se encontraba en el lugar. Tras el robo a la estética en San Juan del Río, el sujeto abandonó el comercio con lo sustraído, pero fue interceptado a corta distancia.
Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y determinó vincular a proceso al imputado por el delito de robo específico calificado a comercio con violencia. El juez consideró que existía riesgo de sustracción y peligro para la víctima, por lo que impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.
Dos meses para investigación complementaria del robo en San Juan del Río
El juzgador otorgó un plazo de dos meses para que la Fiscalía integre la investigación complementaria correspondiente. Durante este periodo, la institución deberá reunir los elementos adicionales que sustenten la acusación formal contra el imputado.
El delito de robo específico calificado contempla agravantes por haberse cometido con violencia y al interior de un comercio, lo que incrementa las penas previstas en el Código Penal del estado de Querétaro. La detención se concretó gracias a la coordinación entre la Fiscalía y la Policía Municipal de San Juan del Río.