Operativos de vigilancia refuerzan seguridad en límites de San Juan del Río

Policía municipal coordina operativos permanentes con Ejército, Guardia Nacional y PID en zonas limítrofes.

Elementos de seguridad durante operativo de vigilancia en zonas limítrofes de San Juan del Río, Querétaro

Patrullajes coordinados entre cinco instituciones cubren puntos estratégicos en zonas limítrofes del municipio queretano.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 23 de febrero de 2026. —Cinco corporaciones de seguridad mantienen operativos permanentes de vigilancia en los límites territoriales de San Juan del Río con los estados de Hidalgo y México.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que los despliegues se realizan en coordinación con la Policía de Investigación del Delito (PID), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Querétaro, con el propósito de prevenir la comisión de delitos en puntos estratégicos de la zona.

Las zonas limítrofes entre entidades representan corredores donde la actividad delictiva puede intensificarse ante la confluencia de jurisdicciones.

En San Juan del Río, segundo municipio más poblado de Querétaro, la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales busca cerrar esos espacios mediante patrullajes en puntos estratégicos de las franjas colindantes con Hidalgo y Estado de México.

Según la dependencia municipal, los operativos de vigilancia en San Juan del Río se desarrollan bajo un esquema de colaboración interinstitucional que involucra tanto a elementos de las fuerzas armadas como a corporaciones civiles.

La SSPM precisó que el despliegue tiene carácter permanente, lo que implica presencia constante en las áreas identificadas como prioritarias para la seguridad en la región.

Cinco corporaciones participan en vigilancia de zonas limítrofes

El esquema operativo articula a la policía municipal con la PID —brazo investigador de la Fiscalía General del Estado—, además del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional como componentes federales. La Policía Estatal de Querétaro complementa el dispositivo, lo que permite cubrir distintos niveles de actuación: desde prevención y disuasión hasta investigación de delitos.

La estrategia contempla inhibir conductas ilícitas y reforzar la presencia operativa en puntos donde convergen los límites de tres entidades. La SSPM indicó que los despliegues coordinados buscan "fortalecer la seguridad" y salvaguardar tanto la integridad como el patrimonio de los habitantes del municipio.

San Juan del Río colinda al sur con municipios del Estado de México y al sureste con el estado de Hidalgo, una franja que incluye carreteras federales y caminos rurales utilizados como rutas de tránsito interestatal. Los operativos permanentes de vigilancia en esta zona se suman a las acciones que la SSPM realiza al interior del municipio como parte de su estrategia de seguridad.

