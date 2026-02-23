San Juan del Río, 23 de febrero de 2026. —Cinco corporaciones de seguridad mantienen operativos permanentes de vigilancia en los límites territoriales de San Juan del Río con los estados de Hidalgo y México.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que los despliegues se realizan en coordinación con la Policía de Investigación del Delito (PID), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Querétaro, con el propósito de prevenir la comisión de delitos en puntos estratégicos de la zona.
Las zonas limítrofes entre entidades representan corredores donde la actividad delictiva puede intensificarse ante la confluencia de jurisdicciones.
Patrullajes coordinados entre cinco instituciones cubren puntos estratégicos en zonas limítrofes del municipio queretano.
En San Juan del Río, segundo municipio más poblado de Querétaro, la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales busca cerrar esos espacios mediante patrullajes en puntos estratégicos de las franjas colindantes con Hidalgo y Estado de México.
Según la dependencia municipal, los operativos de vigilancia en San Juan del Río se desarrollan bajo un esquema de colaboración interinstitucional que involucra tanto a elementos de las fuerzas armadas como a corporaciones civiles.
La SSPM precisó que el despliegue tiene carácter permanente, lo que implica presencia constante en las áreas identificadas como prioritarias para la seguridad en la región.
Cinco corporaciones participan en vigilancia de zonas limítrofes
El esquema operativo articula a la policía municipal con la PID —brazo investigador de la Fiscalía General del Estado—, además del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional como componentes federales. La Policía Estatal de Querétaro complementa el dispositivo, lo que permite cubrir distintos niveles de actuación: desde prevención y disuasión hasta investigación de delitos.
La estrategia contempla inhibir conductas ilícitas y reforzar la presencia operativa en puntos donde convergen los límites de tres entidades. La SSPM indicó que los despliegues coordinados buscan "fortalecer la seguridad" y salvaguardar tanto la integridad como el patrimonio de los habitantes del municipio.
San Juan del Río colinda al sur con municipios del Estado de México y al sureste con el estado de Hidalgo, una franja que incluye carreteras federales y caminos rurales utilizados como rutas de tránsito interestatal. Los operativos permanentes de vigilancia en esta zona se suman a las acciones que la SSPM realiza al interior del municipio como parte de su estrategia de seguridad.