Amealco de Bonfil, 27 de enero de 2026.- Jóvenes del colectivo AmiGUS realizaron una caminata por el Cerro del Gallo como parte de una actividad de integración enfocada en fortalecer la participación comunitaria en Amealco y el interés por los asuntos públicos del municipio. El recorrido se llevó a cabo en uno de los principales atractivos turísticos de la demarcación y contó con el acompañamiento del senador por Querétaro, Agustín Dorantes.

La caminata reunió a jóvenes con el objetivo de generar un espacio de convivencia y diálogo sobre el desarrollo social de su entorno. La actividad se realizó durante la mañana del sábado y permitió a los participantes recorrer el camino hacia la cima del Cerro del Gallo, promoviendo la organización y el trabajo colectivo desde las juventudes.

Jóvenes de AmiGUS recorren el Cerro del Gallo durante actividad de participación comunitaria con acompañamiento del senador Agustín Dorantes. rotativo.com.mx

Erick Rocha Moreno, coordinador de AmiGUS en universidades, explicó que este tipo de actividades de integración juvenil permite compartir experiencias, intercambiar ideas y favorecer el involucramiento activo en temas que impactan a las comunidades. Señaló que la caminata representa una oportunidad para reflexionar sobre el cuidado de los espacios públicos y el papel de la juventud en el desarrollo local.

Senador reconoce trabajo social del colectivo juvenil en Amealco

Durante el recorrido, el senador Agustín Dorantes reconoció el trabajo social que el colectivo juvenil realiza en distintas comunidades de Querétaro, mediante gestiones y proyectos de desarrollo comunitario orientados al bienestar social. Recordó acciones previas impulsadas en la demarcación, como el mercado artesanal del centro del municipio, que se concretó mediante coordinación institucional para beneficio de artesanas y artesanos locales.

Rocha Moreno agradeció el acompañamiento del legislador y destacó que la presencia de autoridades en este tipo de actividades permite visibilizar las iniciativas juveniles. Precisó que se fortalecen los vínculos entre la ciudadanía y los representantes públicos cuando se genera diálogo directo en espacios comunitarios.

Jóvenes de AmiGUS recorren el Cerro del Gallo durante actividad de participación comunitaria con acompañamiento del senador Agustín Dorantes. rotativo.com.mx

La caminata incluyó el ascenso al Cerro del Gallo, espacio que además de su valor turístico, funciona como punto de encuentro para actividades recreativas y de integración social. El colectivo AmiGUS ha desarrollado acciones similares en comunidades como San Ildefonso y Santiago Mexquititlán, donde impulsa proyectos de participación comunitaria y desarrollo social.

Los organizadores señalaron que las actividades de integración juvenil buscan fomentar una visión de la política entendida como el cuidado de los asuntos públicos y la participación activa en la vida comunitaria. AmiGUS mantiene presencia en diversas universidades del estado mediante programas enfocados en el involucramiento social de las juventudes queretanas.