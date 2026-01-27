Jóvenes impulsan caminata comunitaria en Cerro del Gallo de Amealco

El colectivo AmiGUS organizó un recorrido por el Cerro del Gallo con acompañamiento del senador Agustín Dorantes para promover la participación ciudadana y el diálogo sobre desarrollo social en Amealco.

Jóvenes del colectivo AmiGUS realizan caminata de integración comunitaria en el Cerro del Gallo de Amealco

Jóvenes de AmiGUS recorren el Cerro del Gallo durante actividad de participación comunitaria con acompañamiento del senador Agustín Dorantes.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 27, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Amealco de Bonfil, 27 de enero de 2026.- Jóvenes del colectivo AmiGUS realizaron una caminata por el Cerro del Gallo como parte de una actividad de integración enfocada en fortalecer la participación comunitaria en Amealco y el interés por los asuntos públicos del municipio. El recorrido se llevó a cabo en uno de los principales atractivos turísticos de la demarcación y contó con el acompañamiento del senador por Querétaro, Agustín Dorantes.

La caminata reunió a jóvenes con el objetivo de generar un espacio de convivencia y diálogo sobre el desarrollo social de su entorno. La actividad se realizó durante la mañana del sábado y permitió a los participantes recorrer el camino hacia la cima del Cerro del Gallo, promoviendo la organización y el trabajo colectivo desde las juventudes.

J\u00f3venes del colectivo AmiGUS realizan caminata de integraci\u00f3n comunitaria en el Cerro del Gallo de Amealco Jóvenes de AmiGUS recorren el Cerro del Gallo durante actividad de participación comunitaria con acompañamiento del senador Agustín Dorantes. rotativo.com.mx

Erick Rocha Moreno, coordinador de AmiGUS en universidades, explicó que este tipo de actividades de integración juvenil permite compartir experiencias, intercambiar ideas y favorecer el involucramiento activo en temas que impactan a las comunidades. Señaló que la caminata representa una oportunidad para reflexionar sobre el cuidado de los espacios públicos y el papel de la juventud en el desarrollo local.

Senador reconoce trabajo social del colectivo juvenil en Amealco

Durante el recorrido, el senador Agustín Dorantes reconoció el trabajo social que el colectivo juvenil realiza en distintas comunidades de Querétaro, mediante gestiones y proyectos de desarrollo comunitario orientados al bienestar social. Recordó acciones previas impulsadas en la demarcación, como el mercado artesanal del centro del municipio, que se concretó mediante coordinación institucional para beneficio de artesanas y artesanos locales.

Rocha Moreno agradeció el acompañamiento del legislador y destacó que la presencia de autoridades en este tipo de actividades permite visibilizar las iniciativas juveniles. Precisó que se fortalecen los vínculos entre la ciudadanía y los representantes públicos cuando se genera diálogo directo en espacios comunitarios.

J\u00f3venes del colectivo AmiGUS realizan caminata de integraci\u00f3n comunitaria en el Cerro del Gallo de Amealco Jóvenes de AmiGUS recorren el Cerro del Gallo durante actividad de participación comunitaria con acompañamiento del senador Agustín Dorantes. rotativo.com.mx

La caminata incluyó el ascenso al Cerro del Gallo, espacio que además de su valor turístico, funciona como punto de encuentro para actividades recreativas y de integración social. El colectivo AmiGUS ha desarrollado acciones similares en comunidades como San Ildefonso y Santiago Mexquititlán, donde impulsa proyectos de participación comunitaria y desarrollo social.

Los organizadores señalaron que las actividades de integración juvenil buscan fomentar una visión de la política entendida como el cuidado de los asuntos públicos y la participación activa en la vida comunitaria. AmiGUS mantiene presencia en diversas universidades del estado mediante programas enfocados en el involucramiento social de las juventudes queretanas.

gobiernojuventudactividad fisica

Reciente

Justicia por tentativa de feminicidio en Santiago Pinotepa Nacional Oaxaca tras ataque con fuego
México

Vinculan a proceso a hombre por prenderle fuego a su pareja en Oaxaca

Un juez dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva contra I.A.G.L. por rociar gasolina a su pareja y prenderle fuego el 27 de diciembre en Santiago Pinotepa Nacional causando lesiones graves que pusieron en peligro su vida.

Operativo de seguridad en Culiacán asegura armas de alto calibre y vehículo robado tras ataque
México

Aseguran armas y vehículo tras ataque a policías en Culiacán

Un operativo interinstitucional aseguró dos carabinas M4, un fusil AK-47, tres cargadores, 60 cartuchos y un vehículo con reporte de robo tras ataque armado contra policías estatales en Culiacán.

Gráfica de balanza comercial de México muestra superávit de 771 millones de dólares en 2025
México

México cierra 2025 con superávit comercial de 771 mdd

La balanza comercial registró superávit de 771 millones de dólares en 2025 tras revertir el déficit de 18 mil 541 millones observado en 2024, impulsado por productos no petroleros.

Datos estadísticos de exportaciones de México en diciembre 2025 con crecimiento de 17.2 por ciento
Noticias

Exportaciones de México crecen 17.2% en diciembre de 2025

Las exportaciones totales alcanzaron 60 mil 651 millones de dólares en diciembre con incremento de 17.2 por ciento respecto al mismo mes de 2024, impulsadas por manufactura no automotriz.