Acosan y amenazan a regidora del PRI en Amealco de Bonfil

PRI anuncia denuncia formal y respalda a regidora Anel López frente a agresiones en Amealco de Bonfil.

Regidora Anel López y dirigentes del PRI durante conferencia de prensa sobre violencia política en Amealco de Bonfil

La regidora Anel López denunció violencia política en razón de género desde el gobierno municipal de Amealco de Bonfil.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Amealco de Bonfil, 6 de marzo de 2026. — El PRI estatal anunció que formalizará una denuncia por violencia política en razón de género a favor de la regidora de Amealco de Bonfil, Anel López, quien aseguró haber sido víctima de intimidación, perfiles falsos en redes sociales y una "guerra completamente orquestada" en su contra.

La presidenta del Comité Directivo Estatal y diputada federal, Abigail Arredondo Ramos, confirmó que el partido pasará de la denuncia pública a una queja formal ante las instancias correspondientes.

Los señalamientos se producen en un municipio que durante 2025 registró tres feminicidios y donde, según la dirigencia priista, 9 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia de género en Amealco.

Hasta el momento, la presidencia municipal de Amealco de Bonfil no ha emitido postura sobre las acusaciones de violencia política formuladas por la regidora y el PRI estatal.

López detalló que como representante de oposición en el cabildo ha enfrentado represión por fiscalizar la implementación de programas sociales en el municipio.

"Han ejercido violencia política en razón de género", sostuvo la regidora, quien añadió que su labor ha consistido en verificar que los beneficios lleguen sin parcialidad a la población, no solo a padrones previamente elaborados por la administración en turno.

A juicio de la edil priista, los programas sociales en Amealco se ejecutan "de manera inversa", con beneficiarios seleccionados antes de que las propuestas lleguen al cabildo, lo que excluye a quienes tienen necesidades reales.

También señaló deficiencias en movilidad y transporte público que, afirmó, marginan a las comunidades más alejadas de la cabecera municipal, con costos diarios de entre 80 y 100 pesos por persona.

PRI respalda a regidora y anuncia acciones legales en Amealco

Arredondo Ramos informó que durante meses se han registrado envío de mensajes intimidatorios y campañas en redes contra la regidora y contra ella misma, presuntamente orquestados por un exmilitante del partido.

"Ya nos cansamos", expresó la dirigente estatal, quien confirmó que las denuncias por violencia política se formalizarán ante las autoridades competentes.

René Mejía, dirigente estatal del Movimiento Territorial del PRI, respaldó a López y advirtió que el partido seguirá alzando la voz "aunque sigan las amenazas y los perfiles falsos".

El dirigente estatal de la Fundación Colosio en Querétaro se sumó al pronunciamiento e instó a quienes recurren a la descalificación a abrir espacios de diálogo constructivo.

La regidora reconoció que persiste el miedo, pero reiteró su compromiso de continuar como voz de la ciudadanía en el cabildo de Amealco de Bonfil.

