Querétaro, 6 de marzo de 2026. — Los feminicidios en Querétaro se triplicaron durante 2025 al pasar de cuatro a 14 casos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública expuestas por el PRI estatal.
La dirigente del Comité Directivo Estatal y diputada federal, Abigail Arredondo Ramos, informó que en lo que va de 2026 ya se registraron dos feminicidios más —uno de ellos en Amealco de Bonfil—, municipio donde 9 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia.
El incremento ocurre en un contexto donde la entidad se ubicó en el primer lugar nacional en tasa de violencia de género por cada 100 mil habitantes, con una incidencia del 49%, según los mismos registros.
Hasta el momento, ni el gobierno estatal ni el federal han emitido postura sobre las cifras presentadas por la dirigencia priista en conferencia de prensa realizada en Amealco de Bonfil.
La legisladora federal detalló que durante 2025 se contabilizaron mil 870 lesiones dolosas contra mujeres en la entidad, además de 4 mil 838 delitos de violencia familiar —donde el 80% de las víctimas son mujeres— y 592 casos de violación simple o equiparada.
"Normalizar la violencia es sumamente peligroso", advirtió Arredondo Ramos durante la rueda de prensa, celebrada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Amealco de Bonfil registra tres feminicidios en el primer semestre de 2025
A nivel municipal, Amealco de Bonfil acumuló tres feminicidios durante el primer semestre de 2025, posicionándose en el octavo lugar nacional según datos del Secretariado Ejecutivo.
La diputada precisó que a inicios de 2026 se sumó un caso más en el mismo municipio. "Ahí están las cifras, ahí están los datos", enfatizó la priista, quien cuestionó las medidas preventivas implementadas por las autoridades para contener la violencia intrafamiliar.
En materia laboral, la dirigente indicó que Querétaro presenta una tasa de participación femenina del 48% en el campo de trabajo, lo que ubica a la entidad en el lugar 12 a nivel nacional, por debajo de Baja California, Colima y Ciudad de México.
Arredondo subrayó que la violencia económica y laboral también forma parte de las agresiones que enfrentan las queretanas.
La conferencia de prensa fue convocada en Amealco de Bonfil como parte de las actividades del PRI rumbo a la conmemoración del 8 de marzo.
La dirigente estatal hizo un llamado a la ciudadanía a no normalizar las cifras de violencia y exigió que tanto el gobierno estatal como el federal implementen políticas públicas con enfoque preventivo.