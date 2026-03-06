14 feminicidios en Querétaro en 2025 triplican cifra del año previo

PRI cuestiona estrategia de seguridad y exige medidas ante escalada de violencia de género en Querétaro.

Abigail Arredondo Ramos presenta cifras de feminicidios en Querétaro durante conferencia de prensa del PRI en Amealco de Bonfil

Abigail Arredondo Ramos, presidenta del CDE-PRI y diputada federal, durante la conferencia de prensa en Amealco de Bonfil.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 6 de marzo de 2026. — Los feminicidios en Querétaro se triplicaron durante 2025 al pasar de cuatro a 14 casos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública expuestas por el PRI estatal.

La dirigente del Comité Directivo Estatal y diputada federal, Abigail Arredondo Ramos, informó que en lo que va de 2026 ya se registraron dos feminicidios más —uno de ellos en Amealco de Bonfil—, municipio donde 9 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia.

El incremento ocurre en un contexto donde la entidad se ubicó en el primer lugar nacional en tasa de violencia de género por cada 100 mil habitantes, con una incidencia del 49%, según los mismos registros.

Hasta el momento, ni el gobierno estatal ni el federal han emitido postura sobre las cifras presentadas por la dirigencia priista en conferencia de prensa realizada en Amealco de Bonfil.

La legisladora federal detalló que durante 2025 se contabilizaron mil 870 lesiones dolosas contra mujeres en la entidad, además de 4 mil 838 delitos de violencia familiar —donde el 80% de las víctimas son mujeres— y 592 casos de violación simple o equiparada.

"Normalizar la violencia es sumamente peligroso", advirtió Arredondo Ramos durante la rueda de prensa, celebrada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Amealco de Bonfil registra tres feminicidios en el primer semestre de 2025

A nivel municipal, Amealco de Bonfil acumuló tres feminicidios durante el primer semestre de 2025, posicionándose en el octavo lugar nacional según datos del Secretariado Ejecutivo.

La diputada precisó que a inicios de 2026 se sumó un caso más en el mismo municipio. "Ahí están las cifras, ahí están los datos", enfatizó la priista, quien cuestionó las medidas preventivas implementadas por las autoridades para contener la violencia intrafamiliar.

En materia laboral, la dirigente indicó que Querétaro presenta una tasa de participación femenina del 48% en el campo de trabajo, lo que ubica a la entidad en el lugar 12 a nivel nacional, por debajo de Baja California, Colima y Ciudad de México.

Arredondo subrayó que la violencia económica y laboral también forma parte de las agresiones que enfrentan las queretanas.

La conferencia de prensa fue convocada en Amealco de Bonfil como parte de las actividades del PRI rumbo a la conmemoración del 8 de marzo.

La dirigente estatal hizo un llamado a la ciudadanía a no normalizar las cifras de violencia y exigió que tanto el gobierno estatal como el federal implementen políticas públicas con enfoque preventivo.

mujerfeminicidiopripolitica8m

