Querétaro — 6 de marzo de 2026. —Doce personas fueron detenidas tras la ejecución simultánea de igual número de cateos en los municipios de Corregidora, Cadereyta y Querétaro, como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro. La Fiscalía General del Estado cumplimentó seis órdenes de aprehensión relacionadas con abuso sexual, violencia de género, violencia familiar y daños dolosos, mientras que otras seis personas fueron aseguradas por posesión de narcóticos y portación ilegal de armas de fuego.
Las diligencias se realizaron de forma coordinada con el respaldo de elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal (POES) y corporaciones municipales de Querétaro y Corregidora. Personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito encabezaron los operativos en los tres municipios.
De las seis detenciones adicionales a las órdenes de aprehensión, cinco corresponden a personas sorprendidas en posesión de metanfetamina y cristal, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente por delitos contra la salud. Los cateos del operativo Sinergia también permitieron el aseguramiento de diversas dosis de droga y armamento.
Detención por armas pasa a la Fiscalía federal
Una persona más fue detenida por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Al tratarse de un ilícito de competencia federal, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República. Las armas decomisadas y las sustancias incautadas quedaron integradas a las carpetas de investigación correspondientes.
El operativo forma parte de los resultados que genera la estrategia Sinergia en Querétaro, un esquema de coordinación interinstitucional orientado a combatir delitos de alto impacto y reforzar las condiciones de seguridad en la entidad.