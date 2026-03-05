FECAPEQ reúne a líderes queretanas en foro por el Día de la Mujer

Kuri González participa en diálogo con servidoras públicas y legisladoras convocado por FECAPEQ.

Foro de diálogo por el Día de la Mujer en Querétaro organizado por FECAPEQ con servidoras públicas y legisladoras

El gobernador Mauricio Kuri González durante su participación en el foro convocado por FECAPEQ por el Día Internacional de la Mujer.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 5 de marzo de 2026. — Un foro de diálogo y reflexión reunió a servidoras públicas, legisladoras y autoridades universitarias en el marco del Día Internacional de la Mujer en Querétaro, con el objetivo de compartir experiencias y construir alianzas en favor del liderazgo femenino.

La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ) organizó el encuentro, en el que participó el gobernador Mauricio Kuri González, quien sostuvo que sin igualdad sustantiva ni participación plena de las mujeres en la vida pública "no hay desarrollo posible".

El espacio de diálogo del foro del Día de la Mujer en Querétaro surge en un contexto en el que el país acumula avances históricos en materia de representación femenina: la primera mujer presidenta de México, magistradas al frente de tribunales y rectoras al mando de universidades. La FECAPEQ convocó el foro con la intención de visibilizar a mujeres profesionistas queretanas que impulsan el desarrollo del estado desde distintos ámbitos.

Foro de di\u00e1logo por el D\u00eda de la Mujer en Quer\u00e9taro organizado por FECAPEQ con servidoras p\u00fablicas y legisladoras Servidoras públicas, legisladoras y autoridades universitarias reunidas en el espacio de diálogo y reflexión en Querétaro. rotativo.com.mx

Kuri González reconoció que pese a los avances persisten rezagos significativos. El mandatario estatal afirmó que su gestión busca garantizar condiciones equitativas para que toda la población acceda a las mismas oportunidades. "Falta muchísimo por hacer, pero siempre he dicho que soy el gobernador de las mujeres", puntualizó, y agregó que desde su administración se trabaja para que "el piso sea parejo" en todos los sectores.

Liderazgo femenino como eje del foro convocado por FECAPEQ

El gobernador celebró lo conseguido en las últimas décadas y llamó a las asistentes a no detenerse. "Cuando una mujer se da cuenta que puede, no hay hombre que podamos llegarle", expresó ante las participantes del encuentro.

En su mensaje, reiteró que el camino de Querétaro en materia de igualdad sustantiva apunta en la dirección correcta, aunque insistió en que la tarea no está concluida.

Foro de di\u00e1logo por el D\u00eda de la Mujer en Quer\u00e9taro organizado por FECAPEQ con servidoras p\u00fablicas y legisladoras El gobernador Mauricio Kuri González durante su participación en el foro convocado por FECAPEQ por el Día Internacional de la Mujer. rotativo.com.mx

La presidenta de la FECAPEQ, Mayela Portos Hernández, explicó que el foro nació con el propósito de reconocer a quienes cada día construyen el desarrollo de la entidad.

Portos Hernández destacó que la unión entre mujeres profesionistas fortalece la transformación del estado y señaló que "el liderazgo femenino en Querétaro no es una promesa, es una realidad".

El encuentro, precisó, buscó también tender puentes entre los distintos sectores representados para generar redes de colaboración.

Foro de di\u00e1logo por el D\u00eda de la Mujer en Quer\u00e9taro organizado por FECAPEQ con servidoras p\u00fablicas y legisladoras Servidoras públicas, legisladoras y autoridades universitarias reunidas en el espacio de diálogo y reflexión en Querétaro. rotativo.com.mx

Legisladoras, funcionarias y académicas compartieron experiencias durante la jornada, en la que se abordaron temas de participación política, acceso a espacios de toma de decisiones y los retos que aún enfrentan las mujeres en el ámbito profesional.

La FECAPEQ adelantó que este tipo de espacios de diálogo tendrá continuidad a lo largo del año como parte de su agenda de fortalecimiento profesional.

gobiernomauricio kurimujer

Reciente

Cielo nublado con lluvia ligera sobre San Juan del Río, Querétaro, durante la tarde del 5 de marzo de 2026 por el frente frío 39
San Juan del Río

Lluvia y frío golpean San Juan del Río por frente frío 39

SMN prevé chubascos con acumulaciones de 25 a 50 milímetros y rachas de hasta 50 km/h en Querétaro.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante rueda de prensa sobre su posible aspiración a la gubernatura del estado
Querétaro

Felifer Macías no descarta satisfacer a la gubernatura de Querétaro

Macías Olvera condiciona aspiración a resultados de su gestión municipal y al respaldo de Mauricio Kuri.

Instalación del Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario en Querétaro con autoridades estatales y representantes empresariales
Querétaro

Instalan Comité de Fomento Laboral Penitenciario en Querétaro

Comité coordinará capacitación y empleo dentro de los centros penitenciarios con participación empresarial.

Ceremonia de reconocimiento a mujeres destacadas en el municipio de Querétaro durante la segunda edición del premio 8 Mujeres que Cambiaron el Rumbo
Querétaro

37 mujeres reciben reconocimiento municipal en Querétaro

Municipio entrega reconocimientos a ocho ganadoras en categorías que van de ciencia a labor comunitaria.