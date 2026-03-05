Querétaro, 5 de marzo de 2026. — Tres días de actividades culturales, deportivas y gastronómicas marcarán la celebración de los 273 años de fundación de Santa Rosa Jáuregui, delegación del municipio de Querétaro que recibirá del 13 al 15 de marzo a visitantes locales y de entidades vecinas con la tradicional Feria de las Carnitas como evento central del fin de semana.

El presidente municipal, Felifer Macías Olvera, anunció que los festejos arrancarán el viernes 13 de marzo con actos conmemorativos por el aniversario de la delegación, incluidos honores a la bandera, eventos culturales y un homenaje al benefactor Timoteo Fernández de Jáuregui, personaje ligado al origen histórico de la zona.

Ese mismo día se realizará un concurso de fotografía abierto al público para resaltar la identidad y arquitectura del lugar.

El delegado Mauricio Zumaya precisó que las actividades del viernes buscan reconocer la historia de la comunidad. "La historia de Santa Rosa Jáuregui inició justamente hace 273 años", recordó, y adelantó que habrá programación cultural durante todo el día.

Para el sábado 14 y domingo 15 de marzo, la Feria de las Carnitas reunirá a 25 taqueros y 15 productores de carnitas pertenecientes a la agrupación local que organiza la oferta gastronómica del evento.

La programación incluye presentaciones musicales, lucha libre y concursos gastronómicos que cada año generan expectativa entre los asistentes.

25 taqueros y concursos gastronómicos en la Feria de las Carnitas

Entre las dinámicas más populares destaca el concurso "Chonchitos", donde los participantes compiten por comer la mayor cantidad de tacos de carnitas.

Zumaya recordó que el ganador de la edición pasada logró consumir 16 tacos con doble tortilla. También se llevarán a cabo los concursos "Puerquitón" y "Cerdate", enfocados en la promoción de la gastronomía local.

Los tres primeros lugares de los concursos recibirán premios: una pantalla para el ganador, una tablet para el segundo sitio y un teléfono celular para el tercero.

Las actividades de la feria se desarrollarán de 9:00 a 23:00 horas, con presentaciones de agrupaciones como Los Compas de los Salameños y Los Reales del Río, además de espectáculos recreativos para familias.

Autoridades municipales invitaron a la población a participar en las distintas actividades para conmemorar un aniversario más de la fundación de Santa Rosa Jáuregui, una de las delegaciones con mayor tradición dentro del municipio de Querétaro.