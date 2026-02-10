San Juan del Río, 10 de febrero de 2026.- Una bolsa de 29 mil pesos en premios y la participación de 50 concursantes esperan en la séptima edición del Concurso Nacional de Tamales, Atole y la Chancla Sanjuanense, que se realizará el sábado 28 de febrero en el Jardín Independencia.
El evento, organizado por la Dirección de Turismo municipal, incluye un programa cultural con música, danza y una conferencia sobre la herencia culinaria prehispánica del tamalli y el atolli.
En la edición anterior, 54 participantes ofrecieron más de 80 sabores distintos entre las tres categorías del concurso de tamales en San Juan del Río. Las ventas generadas superaron los 260 mil pesos, mientras que la derrama económica alcanzó los 700 mil pesos con una afluencia de más de 8 mil visitantes a lo largo de la jornada.
Para este año, la Secretaría de Desarrollo Integral y Económico confirmó que el certamen premiará cuatro categorías: mejor tamal dulce, mejor tamal salado, mejor atole y mejor chancla sanjuanense. Los ganadores de primer lugar recibirán entre 5 mil y 8 mil pesos, además de una mención honorífica y mil pesos para los segundos sitios de cada producto.
El programa cultural arrancará a las 12:00 horas con la inauguración y un acto protocolario. A las 12:20, el cronista municipal Neftalí Sáenz ofrecerá la conferencia "Tamalli y Atolli, herencia culinaria del México prehispánico". A la 1:30 de la tarde, mujeres artesanas de San Juan del Río participarán en la pasarela artesanal "Raíces".
La oferta artística incluye la presentación de la Orquesta Comunitaria del Estado de Querétaro a las 15:00 horas, seguida del grupo Calle Real y el grupo de Danza Folklórica Ollin Yoliztli.
La degustación y evaluación por parte del jurado iniciará a las 17:00 horas. Por la noche, Lorena Arriaga interpretará boleros rancheros en el espectáculo "Nostalgia Mexicana" antes de la premiación a las 19:30 horas.
El horario de venta para los concursantes será de 12:00 a 20:00 horas en el Jardín Independencia, ubicado en el centro histórico de San Juan del Río. La clausura del evento está programada para las 20:00 horas. La entrada al programa cultural y artístico es gratuita para el público general.