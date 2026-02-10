$29,000 en premios: así será el 7mo Concurso de Tamales en San Juan del Río

Dirección de Turismo organiza séptima edición con programa cultural gratuito y cuatro categorías en el Jardín Independencia.

Cartel del 7mo Concurso Nacional de Tamales Atole y Chancla Sanjuanense en el Jardín Independencia de San Juan del Río

En 2025 el concurso generó una derrama económica de 700 mil pesos con más de 8 mil asistentes.

Foto: Turismo de México.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 10, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 10 de febrero de 2026.- Una bolsa de 29 mil pesos en premios y la participación de 50 concursantes esperan en la séptima edición del Concurso Nacional de Tamales, Atole y la Chancla Sanjuanense, que se realizará el sábado 28 de febrero en el Jardín Independencia.

El evento, organizado por la Dirección de Turismo municipal, incluye un programa cultural con música, danza y una conferencia sobre la herencia culinaria prehispánica del tamalli y el atolli.

Cartel del 7mo Concurso Nacional de Tamales Atole y Chancla Sanjuanense en el Jardín Independencia de San Juan del Río José Francisco Landeras Layseca, regidor síndico de San Juan del Río, durante la presentación del concurso gastronómico.

En la edición anterior, 54 participantes ofrecieron más de 80 sabores distintos entre las tres categorías del concurso de tamales en San Juan del Río. Las ventas generadas superaron los 260 mil pesos, mientras que la derrama económica alcanzó los 700 mil pesos con una afluencia de más de 8 mil visitantes a lo largo de la jornada.

En 2025 el concurso generó una derrama económica de 700 mil pesos con más de 8 mil asistentes.

Para este año, la Secretaría de Desarrollo Integral y Económico confirmó que el certamen premiará cuatro categorías: mejor tamal dulce, mejor tamal salado, mejor atole y mejor chancla sanjuanense. Los ganadores de primer lugar recibirán entre 5 mil y 8 mil pesos, además de una mención honorífica y mil pesos para los segundos sitios de cada producto.

Premios y categorías del concurso gastronómico en SJR

Cartel del 7mo Concurso Nacional de Tamales Atole y Chancla Sanjuanense en el Jardín Independencia de San Juan del Río

El programa cultural arrancará a las 12:00 horas con la inauguración y un acto protocolario. A las 12:20, el cronista municipal Neftalí Sáenz ofrecerá la conferencia "Tamalli y Atolli, herencia culinaria del México prehispánico". A la 1:30 de la tarde, mujeres artesanas de San Juan del Río participarán en la pasarela artesanal "Raíces".

La oferta artística incluye la presentación de la Orquesta Comunitaria del Estado de Querétaro a las 15:00 horas, seguida del grupo Calle Real y el grupo de Danza Folklórica Ollin Yoliztli.

José Francisco Landeras Layseca, regidor síndico de San Juan del Río, durante la presentación del concurso gastronómico.

La degustación y evaluación por parte del jurado iniciará a las 17:00 horas. Por la noche, Lorena Arriaga interpretará boleros rancheros en el espectáculo "Nostalgia Mexicana" antes de la premiación a las 19:30 horas.

El horario de venta para los concursantes será de 12:00 a 20:00 horas en el Jardín Independencia, ubicado en el centro histórico de San Juan del Río. La clausura del evento está programada para las 20:00 horas. La entrada al programa cultural y artístico es gratuita para el público general.

