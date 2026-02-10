PAN ve 80% de probabilidad de candidata mujer en San Juan del Río

Regidor panista confirma enfoque en posicionamiento de marca y anticipa definiciones electorales en un mes.

Regidor panista José Francisco Landeras durante entrevista sobre candidaturas del PAN en San Juan del Río, Querétaro

José Francisco Landeras Layseca, coordinador de la fracción del PAN en el cuerpo de regidores de San Juan del Río, durante la entrevista.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 10, 2026
Martin García Chavero
San Juan del Río, 10 de febrero de 2026. —La probabilidad de que el PAN postule a una mujer como candidata a la presidencia municipal de San Juan del Río alcanza el 80 por ciento, de acuerdo con el coordinador de la fracción panista en el cuerpo de regidores, José Francisco Landeras Layseca.

El también integrante del Comité Municipal del partido indicó que en aproximadamente un mes se conocerá, mediante encuestas, quién será el candidato a gobernador, lo que desencadenará en cascada las definiciones para diputaciones y alcaldías en los 18 municipios de Querétaro.

San Juan del Río ha tenido tanto presidentas municipales como presidentes, recordó Landeras Layseca, aunque precisó que la tendencia actual y la preparación de las mujeres que buscan gobernar la demarcación orientan las decisiones hacia una candidatura femenina para el proceso electoral.

"Hay excelentes mujeres que quieren participar", sostuvo el regidor, quien además preside la comisión de Desarrollo Económico y Empresarial del Ayuntamiento.

Respecto a los mecanismos de selección, el coordinador panista explicó que las convocatorias y bases para definir candidaturas en los 18 municipios del estado se publicarían aún este año, de modo que a principios del periodo electoral ya existan reglas claras.

Tanto encuestas como otros instrumentos del partido determinarán los perfiles, según detalló.

Viviana Rodríguez lidera reposicionamiento del PAN en San Juan del Río

En paralelo a las definiciones electorales, el PAN en San Juan del Río concentra esfuerzos en fortalecer su presencia territorial.

Landeras Layseca informó que la presidenta del Comité Municipal, Viviana Rodríguez, renunció a su cargo como secretaria de Desarrollo Social del municipio para dedicarse de tiempo completo al partido con un esquema de trabajo permanente.

La estrategia actual, según el regidor, prioriza el posicionamiento de la marca Acción Nacional en colonias y comunidades antes de la etapa de candidaturas.

"Ahorita todo es conocer la marca, llevar militantes y simpatizantes, hacer equipo con la ciudadanía y escuchar", enfatizó Landeras Layseca, quien aseguró que el trabajo con candidatos vendrá en una segunda fase, una vez consolidada la presencia partidista en el territorio.

El coordinador panista subrayó que el partido también debe asumir un papel demandante frente al propio gobierno municipal emanado de Acción Nacional, exigiendo resultados visibles para la ciudadanía como parte de la estrategia de cara a los próximos comicios.

