Querétaro, 10 de febrero de 2026. —Un recargo de 150 pesos diarios aplicado por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) a estudiantes que se retrasan en el pago de colegiaturas de 1,700 pesos mensuales equivale a una tasa anualizada superior al 3,000 por ciento, cifra que rebasa por amplio margen los intereses más altos que cobra cualquier institución financiera regulada en el país.

Alumnos y egresados del campus Querétaro acumulan denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y en plataformas digitales por este y otros cobros que consideran desproporcionados.

El desglose financiero evidencia la magnitud del esquema, según el análisis de los montos reportados por los propios estudiantes. Con una colegiatura mensual de 1,700 pesos y un recargo fijo de 150 pesos por cada día de atraso, el alumno enfrenta un cargo diario equivalente al 8.82 por ciento del adeudo original.

En apenas 12 días, los recargos suman 1,800 pesos y superan el monto de la propia mensualidad. Si el retraso se extiende a un mes completo, la penalización alcanza 4,500 pesos, es decir, 2.6 veces la colegiatura, lo que representa una tasa mensual del 264 por ciento.

Hasta el momento, UNITEC no ha emitido postura sobre estos cálculos ni sobre las quejas de sus alumnos.

En contraste, las tarjetas de crédito con las tasas más elevadas del mercado mexicano —según datos del Banco de México— rondan entre el 60 y el 80 por ciento anual. El esquema de recargos que denuncian los estudiantes de UNITEC multiplica esas cifras por un factor superior a 40.

De acuerdo con especialistas en derecho del consumidor, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece en su artículo 85 que las cláusulas que impongan prestaciones desproporcionadas son abusivas y pueden ser declaradas nulas.

Tribunales federales han fijado precedentes sobre lo que constituye un cobro usurario, criterio que a juicio de los afectados aplicaría directamente a este caso.

Campus Querétaro concentra señalamientos por cobros en UNITEC

El plantel de la avenida 5 de Febrero, inaugurado en 2017, acumula quejas que van más allá de los recargos. De acuerdo con reseñas publicadas en portales de denuncia, estudiantes y egresados señalan cobros injustificados por servicios como estacionamiento, cambios unilaterales en las políticas de titulación y falta de respuesta del personal administrativo.

Un exalumno del campus queretano denunció que los maestros carecían de experiencia docente y que la coordinación académica desestimó sus reclamos sin ofrecer soluciones.

Profeco ya tiene antecedentes de investigación contra la universidad. En 2021, la dependencia abrió un expediente tras el aumento de colegiaturas durante la pandemia, cuando cerca de 30 estudiantes del campus Querétaro se manifestaron con pancartas exigiendo frenar los incrementos y mejorar la plataforma de clases virtuales.

A nivel nacional, según datos de la procuraduría, entre enero y julio de 2024 se registraron 576 quejas contra escuelas particulares de todos los niveles por negarse a prestar servicios contratados y a devolver depósitos.

Las denuncias del plantel queretano coinciden con las de otros campus. Según testimonios de padres de familia y alumnos publicados en la plataforma Comunidad UNITEC, las inconformidades más frecuentes incluyen cobros de hasta 1,500 pesos para tramitar bajas académicas sin devolución de inscripción, pérdida de becas prometidas durante la admisión y demoras de meses en trámites de titulación por errores administrativos internos.

El acoso telefónico es otro rubro recurrente: de acuerdo con quejas registradas en QuejaDigital, decenas de usuarios reportan recibir hasta 10 llamadas diarias —incluidos domingos— de asesores que ofrecen servicios educativos a personas que nunca solicitaron información.

¿Qué pueden hacer los alumnos de UNITEC ante recargos excesivos en Querétaro?

La Profeco recibe quejas a través de su línea 800 468 8722 y en la delegación estatal en Querétaro; también es posible iniciar el trámite en línea a través del portal gob.mx.

La Ley Federal de Protección al Consumidor faculta a la dependencia para declarar nulas cláusulas abusivas y ordenar la devolución de cobros indebidos. La Secretaría de Educación Pública atiende además casos de falta de entrega de certificados, títulos y grados académicos a través del correo dga_dreoe@nube.sep.gob.mx.

Especialistas recomiendan a los afectados conservar comprobantes de pago, contratos de inscripción y cualquier comunicación escrita con la institución como respaldo para una eventual denuncia formal.

Este medio buscará la versión oficial de UNITEC sobre los señalamientos de recargos desproporcionados y las demás prácticas denunciadas por alumnos y egresados del campus Querétaro.