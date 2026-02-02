Querétaro — 2 de febrero de 2026. — La diputada local Andrea Tovar Saavedra confirmó que analiza buscar la candidatura de Morena para competir por la presidencia municipal de Querétaro, al considerar que su trayectoria legislativa —con dos periodos en el Congreso local— le otorga la experiencia necesaria para asumir el cargo.

La legisladora señaló que la capital queretana nunca ha sido gobernada por una mujer y consideró que la paridad de género debe ser un criterio central en la definición de candidaturas rumbo a los próximos comicios.

Tovar Saavedra ha participado en dos legislaturas del Congreso de Querétaro como representante de Morena, lo que la posiciona entre las figuras con mayor continuidad en el bloque legislativo morenista. Su pronunciamiento ocurre en un contexto donde la discusión sobre paridad y alternancia de género ha cobrado relevancia en la agenda política estatal, particularmente tras la reforma que pospuso la alternancia en el Ejecutivo hasta 2033.

La morenista precisó que no descarta participar en el proceso interno de su partido y que está dispuesta a asumir el cargo que tanto la militancia como la ciudadanía consideren adecuado. "Querétaro capital merece ser gobernado por una mujer", sostuvo, al insistir en que la representación femenina es una deuda histórica en el municipio más poblado del estado.

En ese sentido, la diputada recordó que la alternancia de género en la gubernatura fue aplazada hasta 2033 mediante una reforma aprobada en la legislatura anterior. Tovar Saavedra indicó que se abstuvo de votar aquella modificación: coincidía con el principio de paridad, pero rechazaba las restricciones que, a su juicio, terminaron limitando la participación de mujeres en la contienda por el Ejecutivo estatal.

Candidatura de Morena a la alcaldía de Querétaro: señalamientos al PAN

La legisladora señaló al Partido Acción Nacional como el instituto político con mayor rezago en materia de género en la entidad, al no haber postulado nunca a una mujer para la gubernatura. Según la morenista, las reformas impulsadas en el pasado buscaron preservar escenarios favorables ante posibles cambios a nivel federal, más que avanzar en paridad de género en Querétaro.

Tovar Saavedra anticipó que el tema de paridad será revisado durante el análisis de la próxima reforma electoral que se discutirá en la Legislatura, particularmente en la comisión correspondiente. A su juicio, la paridad debe tener mayor peso que otros intereses políticos, incluida la reelección de actuales alcaldes.

El avance de las mujeres en cargos de decisión a nivel nacional debe reflejarse también en Morena Querétaro rumbo a los próximos comicios, enfatizó la diputada. Aseguró que el partido necesita mostrar un perfil acorde con los cambios que se viven en el país, donde la participación femenina en puestos ejecutivos ha crecido de manera sostenida en los últimos años.