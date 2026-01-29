Querétaro, 29 de enero de 2026.- Las reformas al Código Penal en materia de homicidio y lesiones viales fueron aprobadas por la Legislatura del Estado, con lo que conductores que provoquen la muerte de una persona mientras manejan bajo los efectos del alcohol o drogas enfrentarán penas de prisión, trabajo comunitario y multas más severas.
La iniciativa tuvo su origen en una propuesta del Ayuntamiento de Querétaro, presentada tras un accidente fatal que generó un reclamo social por mayor responsabilidad al volante.
El presidente municipal, Felifer Macías, impulsó la propuesta de homicidio vial con el argumento de que las muertes causadas por conductores intoxicados no deben tratarse como hechos menores. Un accidente en el que fallecieron una mujer y un hombre detonó la exigencia ciudadana de sanciones más firmes.
Para construir una iniciativa con respaldo técnico y social, el alcalde convocó a un foro ciudadano de análisis donde participaron especialistas, organizaciones civiles, académicos y vecinos. Los asistentes aportaron evidencia sobre el riesgo que representa conducir bajo la influencia de sustancias.
Reformas por homicidio vial incluyen tres ordenamientos legales
El Ayuntamiento aprobó la iniciativa y la turnó al Congreso local. La Legislatura analizó el planteamiento junto con otras propuestas y votó a favor de modificar el Código Penal, la Ley de Salud y la Ley de Tránsito del Estado.
Las nuevas disposiciones contemplan penas diferenciadas según la gravedad del hecho. Quienes causen la muerte de otra persona mientras conducen en estado de ebriedad podrán recibir sentencias de prisión, además de multas económicas y horas de trabajo a favor de la comunidad.
El municipio calificó la aprobación como un avance para proteger la vida en calles y vialidades. Macías señaló que su administración mantendrá el diálogo con la ciudadanía y promoverá iniciativas que respondan a las necesidades de los queretanos.