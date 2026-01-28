Defensoría de Derechos Humanos duplica alcance social

La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro presentó su Informe de Actividades 2025 con un incremento del 87 por ciento en personas capacitadas y 79 por ciento más acciones de atención, consolidando un giro preventivo que prioriza intervenir antes de que ocurran violaciones.

Javier Rascado Pérez presenta Informe de Actividades 2025 de la Defensoría de Derechos Humanos ante la Legislatura de Querétaro

Javier Rascado Pérez, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, durante la presentación de su Informe de Actividades 2025 en sesión solemne.

Querétaro, 28 de enero de 2026. - La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro atendió a 63,417 personas en 2025, un crecimiento del 87 por ciento respecto a las 33,852 de 2022.

El organismo realizó 6,341 acciones de atención y defensa, 79 por ciento más que hace tres años, informó Javier Rascado Pérez durante la presentación del Informe de Actividades 2025 ante la LXI Legislatura.

Las supervisiones a centros de detención, albergues, espacios de salud y atención a grupos vulnerables pasaron de 139 en 2022 a 338 en 2025, un incremento del 143 por ciento.

El ombudsman explicó que el aumento refleja la consolidación de un giro preventivo que prioriza intervenir antes de que ocurran violaciones de derechos.

La Defensoría otorgó 3,342 orientaciones jurídicas durante el periodo, dio seguimiento a 204 casos de grupos prioritarios —principalmente niños, niñas, adolescentes y personas privadas de la libertad— y emitió 13 medidas cautelares para evitar daños irreversibles en materia de salud e integridad personal.

Institución transita de modelo reactivo a preventivo verificable

El organismo inició 315 expedientes de queja o investigación y emitió 397 acuerdos de resolución, de los cuales 104 fueron procesos de conciliación.

Rascado Pérez detalló que desde 2022 han emitido 1,526 resoluciones, de las cuales solo 59 fueron impugnadas ante la CNDH y el 100 por ciento confirmó el sentido original propuesto por la Defensoría de Querétaro.

El titular destacó que la institución de derechos humanos no se limita a recibir quejas, sino que interviene con mayor oportunidad mediante supervisiones que detectan riesgos antes de convertirse en violaciones. El giro preventivo articula acceso temprano, supervisión con seguimiento y estrategias de no repetición.

La Defensoría sostuvo por cuarta ocasión el 100 por ciento de cumplimiento en el SEvAC como indicador de armonización contable y atendió 52 solicitudes de información pública sin recursos de revisión.

Rascado Pérez afirmó que una política pública de derechos humanos madura no se mide solo por lo que repara, sino por lo que logra evitar.

El informe fue presentado en sesión solemne ante la presidenta de la Mesa Directiva, Gina Guzmán Álvarez, con la presencia del Consejo y personal de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro.

El ombudsman llamó a consolidar la prevención como política pública y proteger la dignidad humana antes de que el daño ocurra.

