Sebastián Granados asume el CECA tras salida de Adolfo Ríos Méndez

El gobernador firmó el nombramiento del nuevo comisionado y reconoció la labor de Ríos Méndez, quien se incorporó al municipio de Querétaro.

Relevo en el Consejo Estatal Contra las Adicciones CECA en Querétaro con nuevo titular

Mauricio Kuri González confirmó el nombramiento de Sebastián Granados como nuevo titular del CECA.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de marzo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González confirmó el nombramiento de Sebastián Granados como nuevo titular del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), en sustitución de Adolfo Ríos Méndez, quien dejó el cargo tras dos años al frente del organismo.

Ríos Méndez asumió la titularidad del CECA en diciembre de 2023, en reemplazo de Andrés Longoria Aguilar. Su salida se formalizó esta semana, cuando el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, anunció su incorporación como nuevo delegado de Félix Osores, la demarcación más grande del municipio capitalino.

Kuri González describió a Granados como una persona joven y cercana a su equipo.

"Es un muchacho joven, trabaja bien, muy cercano a un servidor, a quien yo estimo mucho y que tiene toda la capacidad", indicó el mandatario al confirmar que ya firmó el nombramiento.

Sobre la labor de Ríos Méndez en el Consejo Estatal Contra las Adicciones, el gobernador expresó reconocimiento. En un mensaje previo difundido en redes sociales, Kuri González destacó el trabajo realizado en la estrategia de prevención y atención de adicciones durante la gestión del funcionario saliente.

Nuevo delegado de Félix Osores llega con experiencia en prevención

Por su parte, el alcalde Felifer Macías señaló que Ríos Méndez aportará al municipio su experiencia en materia de prevención de adicciones y trabajo con jóvenes.

El nuevo delegado es licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac Querétaro y cursa una maestría en Administración Pública en el Instituto Europeo de Posgrado.

El CECA, adscrito a la Secretaría de Salud estatal, es responsable de coordinar las políticas públicas de prevención, tratamiento y control de adicciones en Querétaro.

Hasta el momento, el gobierno estatal no ha detallado públicamente el perfil profesional de Sebastián Granados ni las líneas estratégicas que seguirá al frente del organismo.

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