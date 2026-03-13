Querétaro, 13 de marzo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González confirmó el nombramiento de Sebastián Granados como nuevo titular del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), en sustitución de Adolfo Ríos Méndez, quien dejó el cargo tras dos años al frente del organismo.
Ríos Méndez asumió la titularidad del CECA en diciembre de 2023, en reemplazo de Andrés Longoria Aguilar. Su salida se formalizó esta semana, cuando el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, anunció su incorporación como nuevo delegado de Félix Osores, la demarcación más grande del municipio capitalino.
Kuri González describió a Granados como una persona joven y cercana a su equipo.
"Es un muchacho joven, trabaja bien, muy cercano a un servidor, a quien yo estimo mucho y que tiene toda la capacidad", indicó el mandatario al confirmar que ya firmó el nombramiento.
Sobre la labor de Ríos Méndez en el Consejo Estatal Contra las Adicciones, el gobernador expresó reconocimiento. En un mensaje previo difundido en redes sociales, Kuri González destacó el trabajo realizado en la estrategia de prevención y atención de adicciones durante la gestión del funcionario saliente.
Nuevo delegado de Félix Osores llega con experiencia en prevención
Por su parte, el alcalde Felifer Macías señaló que Ríos Méndez aportará al municipio su experiencia en materia de prevención de adicciones y trabajo con jóvenes.
El nuevo delegado es licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac Querétaro y cursa una maestría en Administración Pública en el Instituto Europeo de Posgrado.
El CECA, adscrito a la Secretaría de Salud estatal, es responsable de coordinar las políticas públicas de prevención, tratamiento y control de adicciones en Querétaro.
Hasta el momento, el gobierno estatal no ha detallado públicamente el perfil profesional de Sebastián Granados ni las líneas estratégicas que seguirá al frente del organismo.