Caso Grupo Salinas incluye un litigio privado en Estados Unidos, afirma Sheinbaum

Ciudad de México, 11 de junio de 2026.- El caso de Ricardo Salinas Pliego incluye un litigio privado en Estados Unidos, por dinero que el empresario adeuda en aquel país, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien separó ese proceso de la controversia fiscal que el conglomerado mantiene en México.

“Ellos pusieron una demanda, él interpuso amparos”, señaló la mandataria desde Palacio Nacional al describir el componente estadounidense del asunto. Con ello distinguió dos planos: la disputa en tribunales extranjeros y el adeudo discutido ante las autoridades mexicanas.

La declaración llega en un contexto en que el gobierno federal ha mantenido un señalamiento abierto contra el empresario, dueño de Grupo Salinas, tema que la presidenta ha vinculado con la campaña en redes contra su administración.

Sheinbaum no detalló montos ni plazos del litigio en el extranjero y centró su respuesta en marcar la naturaleza privada de esa parte del caso, mientras el resto del proceso sigue su curso en México.