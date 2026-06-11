Caso Grupo Salinas incluye un litigio privado en Estados Unidos, afirma Sheinbaum

La mandataria explicó que el empresario interpuso amparos frente a una demanda por dinero en aquel país.

Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina al responder sobre el caso de Grupo Salinas y su litigio en Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el caso de Ricardo Salinas Pliego durante su conferencia en Palacio Nacional.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 11, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 11 de junio de 2026.- El caso de Ricardo Salinas Pliego incluye un litigio privado en Estados Unidos, por dinero que el empresario adeuda en aquel país, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien separó ese proceso de la controversia fiscal que el conglomerado mantiene en México.

“Ellos pusieron una demanda, él interpuso amparos”, señaló la mandataria desde Palacio Nacional al describir el componente estadounidense del asunto. Con ello distinguió dos planos: la disputa en tribunales extranjeros y el adeudo discutido ante las autoridades mexicanas.

La declaración llega en un contexto en que el gobierno federal ha mantenido un señalamiento abierto contra el empresario, dueño de Grupo Salinas, tema que la presidenta ha vinculado con la campaña en redes contra su administración.

Sheinbaum no detalló montos ni plazos del litigio en el extranjero y centró su respuesta en marcar la naturaleza privada de esa parte del caso, mientras el resto del proceso sigue su curso en México.

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