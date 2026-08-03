San Juan del Río, 3 de agosto de 2026.— El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, anunció cambios en la titularidad de dos áreas de la Administración Municipal 2024-2027: la Secretaría de Administración y la Secretaría de Ayuntamiento.
Óscar Alcántara Peña, quien se desempeñaba hasta ahora como secretario de Ayuntamiento, asumirá la conducción de la Secretaría de Administración.
En su lugar, la Secretaría de Ayuntamiento quedará a cargo de Miguel Ángel Jiménez Evangelista.
El movimiento implica la salida de José Miguel Valencia Molina, quien había sido designado secretario de Administración desde el inicio del trienio, en octubre de 2024, cuando Cabrera Valencia presentó su gabinete para la actual administración. El alcalde reconoció el trabajo de Valencia Molina al frente de esa dependencia.
Alcántara Peña tiene una trayectoria extensa dentro del gobierno sanjuanense. Ocupó la Secretaría de Desarrollo Sustentable durante la administración anterior y fue incorporado como secretario de Ayuntamiento al inicio del trienio en curso.
En 2026 actuó además como secretario ejecutivo del Patronato de Feria del municipio.