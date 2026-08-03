Cabrera Valencia realiza cambios de titular en dos secretarías de San Juan del Río

Óscar Alcántara Peña, quien se desempeñaba como secretario de Ayuntamiento, ocupará la Secretaría de Administración; Miguel Ángel Jiménez Evangelista tomará la Secretaría de Ayuntamiento.

Óscar Alcántara Peña y Roberto Cabrera Valencia en sesión de trabajo en San Juan del Río, donde el alcalde anunció los cambios en la titularidad de dos secretarías del gabinete municipal.

Óscar Alcántara Peña, hasta ahora secretario de Ayuntamiento, asumirá la Secretaría de Administración del municipio de San Juan del Río en el actual trienio 2024-2027.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 3 de agosto de 2026.— El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, anunció cambios en la titularidad de dos áreas de la Administración Municipal 2024-2027: la Secretaría de Administración y la Secretaría de Ayuntamiento.

Óscar Alcántara Peña, quien se desempeñaba hasta ahora como secretario de Ayuntamiento, asumirá la conducción de la Secretaría de Administración.

En su lugar, la Secretaría de Ayuntamiento quedará a cargo de Miguel Ángel Jiménez Evangelista.

El movimiento implica la salida de José Miguel Valencia Molina, quien había sido designado secretario de Administración desde el inicio del trienio, en octubre de 2024, cuando Cabrera Valencia presentó su gabinete para la actual administración. El alcalde reconoció el trabajo de Valencia Molina al frente de esa dependencia.

Alcántara Peña tiene una trayectoria extensa dentro del gobierno sanjuanense. Ocupó la Secretaría de Desarrollo Sustentable durante la administración anterior y fue incorporado como secretario de Ayuntamiento al inicio del trienio en curso.

En 2026 actuó además como secretario ejecutivo del Patronato de Feria del municipio.

gobierno roberto cabrera gabinete administración

Reciente

Grupo de investigadores y músicos reunidos durante la presentación del libro sobre Francisco Cruzelaeguí en Elgoibar, País Vasco, con el apoyo de la SECULT Querétaro
Querétaro

Musicólogo de la UAQ presenta libro en el País Vasco sobre Francisco Cruzelaeguí

El Dr. Alonso Hernández Prado actuó con acompañamiento musical en Elgoibar y Rentería durante las presentaciones de su investigación sobre Francisco Cruzelaeguí.

Psicóloga del CECA frente a un grupo de jóvenes durante taller de salud mental en el CAS Carmelita Ballesteros de Querétaro
Querétaro

CECA imparte talleres de salud mental y prevención de adicciones a jóvenes del CAS Carmelita Ballesteros

Psicólogas y psicólogos de la Secretaría de Salud desarrollan sesiones de bienestar emocional y habilidades socioemocionales con 20 participantes de entre 10 y 16 años hasta el 20 de agosto.

Pronóstico meteorológico para Santiago de Querétaro el 3 de agosto de 2026, con 70% de probabilidad de lluvia y temperatura máxima de 30 °C
Querétaro

Conagua prevé chubascos con lluvias de hasta 50 mm y rachas de 30 a 50 km/h en Querétaro

El suroeste de Querétaro registrará las precipitaciones más intensas; las lluvias podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.
Editorial

Querétaro primer lugar de aprobación en capitales y el segundo entre municipios más poblados en ranking Mitofsky

En la categoría de municipios más poblados, Querétaro quedó solo por debajo de Benito Juárez, Quintana Roo, que registró 64.5% de aprobación.