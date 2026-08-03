Querétaro destina 24.4 millones en maquinaria, fertilizante y captación de agua para 833 productores

La SEDEA distribuyó los recursos en tres rubros: implementos para 463 productores, fertilizante para 342 y obras de captación para 28, con arranque en Amealco de Bonfil.

El gobernador Mauricio Kuri González entrega una llave simbólica de tractor agrícola a un productor durante el arranque regional del programa Apoyo al Campo Queretano en Amealco de Bonfil.

El programa destinó 15 millones 767 mil 185 pesos en maquinaria e implementos para 463 productores de cinco municipios, el rubro de mayor monto del paquete de apoyos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Amealco de Bonfil, 3 de agosto de 2026.— El gobierno del estado distribuyó 24.4 millones de pesos entre 833 productores de cinco municipios a través del programa "Apoyo al Campo Queretano", con recursos orientados a tres rubros: maquinaria e implementos, fertilizante y obras de captación de agua.

El arranque regional del programa se realizó en Amealco de Bonfil, desde donde se prevé extender las entregas al resto de los municipios participantes.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), el desglose del programa es el siguiente: 15 millones 767 mil 185 pesos en maquinaria y equipo para 463 productores; dos millones 753 mil 980 pesos en fertilizante para 342 productores; y cinco millones 921 mil 404 pesos en obras de captación de agua para 28 productores.

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, habla en el podio durante el arranque del programa Apoyo al Campo Queretano; al fondo, tinas de captaci\u00f3n de agua entre los implementos entregados. La SEDEA destinó 5 millones 921 mil 404 pesos en obras de captación de agua para 28 productores, uno de los tres rubros del programa arrancado en Amealco de Bonfil. rotativo.com.mx

Los cinco municipios incluidos son Amealco de Bonfil, Huimilpan, Pedro Escobedo, San Juan del Río y Tequisquiapan.

El secretario de la SEDEA, Rosendo Anaya Aguilar, señaló que desde el inicio de la administración se han entregado apoyos e implementos de forma consecutiva en los 18 municipios del estado.

En su mensaje, afirmó que "buscaremos siempre apoyarles a ustedes, que todos los días están batallándole en el campo, porque el campo no reconoce días festivos, no reconoce fines de semana". Anaya Aguilar precisó que el programa continuará con entregas en otros municipios.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, se dirige a los productores beneficiados durante el arranque del programa Apoyo al Campo Queretano en Amealco de Bonfil el 3 de agosto de 2026. Luis Nava aseguró que los productores de la región garantizan el abasto de alimentos básicos en el estado y reiteró el compromiso del gobierno estatal de fortalecer las condiciones del sector. rotativo.com.mx

El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, aseguró que los productores de la región son quienes garantizan el abasto de alimentos básicos en el estado.

Subrayó que "la ganadería tiene muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo" y reiteró que el gobierno estatal buscará, junto con las administraciones municipales, fortalecer las condiciones del sector.

Productores de Amealco de Bonfil participan en el arranque del programa Apoyo al Campo Queretano; al fondo, tinas de captaci\u00f3n de agua y bolsas de fertilizante entre los apoyos entregados por la SEDEA. Adem\u00e1s de maquinaria, el programa incluy\u00f3 2 millones 753 mil 980 pesos en fertilizante para 342 productores y 5 millones 921 mil 404 pesos en obras de captaci\u00f3n de agua para 28. rotativo.com.mx

En tanto, el presidente municipal de Amealco de Bonfil, Óscar Pérez Martínez, reconoció que el campo ha enfrentado "diversos desafíos" en los últimos años y señaló que la coordinación entre productores y los distintos órdenes de gobierno ha generado nuevas oportunidades.

Pérez Martínez reiteró la disposición del municipio para sumar esfuerzos con el estado en la entrega de estos apoyos.

El programa arrancó en Amealco semanas después de que la SEDEA informara sobre el estado de las presas y cuerpos de agua en la entidad, uno de los factores determinantes para el ciclo agrícola 2026.

Dos productores de Amealco de Bonfil junto a un implemento agr\u00edcola entregado en el arranque regional del programa Apoyo al Campo Queretano, que benefici\u00f3 a 833 personas de cinco municipios queretanos. La SEDEA distribuyó maquinaria, fertilizante y obras de captación de agua entre los 833 productores beneficiados de Amealco de Bonfil, Huimilpan, Pedro Escobedo, San Juan del Río y Tequisquiapan. rotativo.com.mx

En enero pasado, la dependencia ya había anunciado apoyos al sector agropecuario en San Juan del Río, uno de los cinco municipios incluidos en la entrega de este lunes.

La SEDEA no detalló los criterios de selección de los 833 productores beneficiados ni el estado de entrega de los apoyos en los demás municipios participantes.

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