Querétaro, 16 de abril de 2026. — Las presas de Querétaro operan en promedio al 50% de su capacidad y el nivel baja todos los días por el consumo agrícola en plena temporada de riego, reconoció el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar.

La cifra contrasta con el 61% que reportaba la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a inicios de marzo y refleja el ritmo sostenido de extracción en una de las ventanas más demandantes del calendario productivo.

El funcionario estatal advirtió que la variación seguirá presentándose día con día y matizó el panorama con las lluvias intermitentes que ya caen sobre el estado y que ayudan a mitigar el riesgo de incendios forestales.

El descenso de abril es la contracara del auge hídrico que el sistema queretano vivió en 2025. Según el registro más reciente, las 26 presas monitoreadas en marzo acumulaban 126.27 millones de metros cúbicos sobre una capacidad total de 206.48 millones. El contraste con septiembre pasado —cuando 19 embalses operaban al 100% y el sistema llegó al 95% de almacenamiento— dimensiona la caída.

La temporada de riego concentra el uso en cultivos que dependen de la distribución desde las presas principales, con la Constitución de 1917 en San Juan del Río como la de mayor capacidad del estado.

Anaya Aguilar aseguró que los programas emergentes para enfrentar el estiaje conviven con los de productividad que la dependencia opera de forma permanente.

La batería de apoyos contempla implementos agrícolas, insumos, tecnología y maquinaria para productores que requieran modernizar su operación.

"Siempre vamos a tener los de productividad", señaló el secretario al enumerar las vertientes que también incluyen tecnificación del riego —uno de los frentes donde la SEDEA concentra esfuerzos para reducir el consumo por hectárea— y fortalecimiento de cuerpos de agua menores como bordos y abrevaderos para el sector ganadero.

Panorama 2026 depende de almacenamiento y lluvias

El panorama del campo queretano para 2026 depende de dos variables que el secretario mencionó como determinantes: el almacenamiento acumulado en los cuerpos de agua y el comportamiento del temporal.

Las precipitaciones registradas en abril, aunque intermitentes, ya empiezan a favorecer el sector. "Eso nos ayuda también para que mitigue un tema de los incendios, pero por el otro lado que vayamos teniendo un panorama mucho mejor con el tema de lo que es el campo", apuntó Anaya Aguilar durante la entrevista con este medio.

¿Qué apoyos tendrán los productores agrícolas en Querétaro este año?

Los programas operativos de la SEDEA se enfocan en tres frentes medibles: productividad, tecnificación de riego y almacenamiento de agua.

En el primer rubro, la dependencia canaliza recursos para compra de implementos agrícolas, maquinaria e insumos. En el segundo, apoya sistemas de riego por goteo y presurizado que reducen el consumo de agua sin comprometer la producción.

En el tercero, refuerza la infraestructura de bordos y abrevaderos que permiten aprovechar escurrimientos y capturar agua pluvial para uso ganadero en zonas donde el suministro desde las presas no llega.

El cruce con los casos activos de gusano barrenador que ya obligan a movilizar 8 millones de pesos añade presión a un año que la dependencia enfrenta con estrategia sanitaria y agrícola simultánea.