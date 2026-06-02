Arrasa incendio presunto taller mecánico en San Juan del Río

El fuego consumió varios vehículos y madera dentro del inmueble, donde un tanque de gas LP de 20 kilos hizo temer una emergencia de mayores proporciones.

Bomberos de San Juan del Río controlan el fuego junto a dos vehículos calcinados en el patio de un domicilio.

Bomberos de San Juan del Río sofocaron el incendio que consumió varios vehículos en un inmueble que al parecer operaba como taller mecánico.

Foto: Bomberos SJR.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 1 de junio de 2026.- Un incendio consumió varios vehículos y una acumulación de madera en el interior de un inmueble que al parecer operaba como taller mecánico, ubicado entre las calles Salvador Carrillo y Álvaro Obregón, en el cruce de las colonias San Isidro y Santa Fe, hasta donde se movilizó el cuerpo de bomberos durante la tarde.

La cantidad de unidades resguardadas en el sitio llevó a presumir que el lugar funcionaba como taller. En medio de las maniobras, un tanque de gas LP de 20 kilogramos encendió las alertas por el riesgo de una emergencia de mayores proporciones, que finalmente se contuvo.

Bomberos de San Juan del R\u00edo controlan el fuego junto a dos veh\u00edculos calcinados en el patio de un domicilio. Bomberos de San Juan del Río sofocaron el incendio que consumió varios vehículos en un inmueble que al parecer operaba como taller mecánico. Foto: Bomberos SJR.

Qué se sabe del incendio del taller en San Juan del Río

El fuego alcanzó tal intensidad que los automotores quedaron reducidos a chatarra y la madera apilada terminó convertida en carbón. La corporación trabajó hasta sofocar por completo las llamas y enfriar el área para descartar una reactivación.

Hasta el momento las causas del siniestro no han sido precisadas por las autoridades. Del caso también tomaron conocimiento elementos de Seguridad Pública Municipal y de Protección Civil, que acudieron al inmueble mientras los bomberos realizaban las labores de control. El reporte preliminar descarta personas lesionadas.

Bomberos de San Juan del R\u00edo controlan el fuego junto a dos veh\u00edculos calcinados en el patio de un domicilio. Bomberos de San Juan del Río sofocaron el incendio que consumió varios vehículos en un inmueble que al parecer operaba como taller mecánico. Foto: Bomberos SJR.

El episodio se suma a una serie de atenciones por fuego que la corporación ha registrado en el municipio, entre ellas un incendio vehicular frente a la Fiscalía del Estado y otra camioneta en llamas sobre Avenida Tecnológico. El combate a incendios concentra el grueso de los servicios de auxilio que atiende la dependencia cada año.

Las labores concluyeron una vez que el personal retiró el cilindro de gas y verificó que no quedaban puntos de calor en los restos de los vehículos ni en la madera carbonizada.

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