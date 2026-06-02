San Juan del Río, 1 de junio de 2026.- Un incendio consumió varios vehículos y una acumulación de madera en el interior de un inmueble que al parecer operaba como taller mecánico, ubicado entre las calles Salvador Carrillo y Álvaro Obregón, en el cruce de las colonias San Isidro y Santa Fe, hasta donde se movilizó el cuerpo de bomberos durante la tarde.
La cantidad de unidades resguardadas en el sitio llevó a presumir que el lugar funcionaba como taller. En medio de las maniobras, un tanque de gas LP de 20 kilogramos encendió las alertas por el riesgo de una emergencia de mayores proporciones, que finalmente se contuvo.
Bomberos de San Juan del Río sofocaron el incendio que consumió varios vehículos en un inmueble que al parecer operaba como taller mecánico. Foto: Bomberos SJR.Qué se sabe del incendio del taller en San Juan del Río
El fuego alcanzó tal intensidad que los automotores quedaron reducidos a chatarra y la madera apilada terminó convertida en carbón. La corporación trabajó hasta sofocar por completo las llamas y enfriar el área para descartar una reactivación.
Hasta el momento las causas del siniestro no han sido precisadas por las autoridades. Del caso también tomaron conocimiento elementos de Seguridad Pública Municipal y de Protección Civil, que acudieron al inmueble mientras los bomberos realizaban las labores de control. El reporte preliminar descarta personas lesionadas.
Bomberos de San Juan del Río sofocaron el incendio que consumió varios vehículos en un inmueble que al parecer operaba como taller mecánico. Foto: Bomberos SJR.El episodio se suma a una serie de atenciones por fuego que la corporación ha registrado en el municipio, entre ellas un incendio vehicular frente a la Fiscalía del Estado y otra camioneta en llamas sobre Avenida Tecnológico. El combate a incendios concentra el grueso de los servicios de auxilio que atiende la dependencia cada año.
Las labores concluyeron una vez que el personal retiró el cilindro de gas y verificó que no quedaban puntos de calor en los restos de los vehículos ni en la madera carbonizada.