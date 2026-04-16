San Juan del Río, 16 de abril de 2025. — Una camioneta Mazda color gris oscuro se incendió sobre Avenida Tecnológico de San Juan del Río mientras circulaba de oriente a poniente, lo que movilizó a elementos del cuerpo de bomberos y de la Policía Municipal sin que se registraran personas lesionadas.
Elementos del cuerpo de bomberos de San Juan del Río atendieron el incendio vehicular registrado sobre Avenida Tecnológico. rotativo.com.mx
La unidad comenzó a expulsar humo por el cofre cuando transitaba sobre esa vialidad. En minutos, las llamas consumieron el compartimento del motor.
Los testigos presentes en el lugar atribuyeron el siniestro a una posible falla eléctrica o a un sobrecalentamiento en el motor, aunque al momento de los hechos no se confirmó oficialmente la causa del incendio.
Elementos del cuerpo de bomberos de San Juan del Río atendieron el incendio vehicular registrado sobre Avenida Tecnológico. rotativo.com.mx
Bomberos llegaron al lugar y sofocaron el fuego. Personal de la Policía Municipal tomó conocimiento de los hechos y acordonó la zona mientras se atendía la emergencia sobre esa vialidad del norte de la ciudad.
No se reportaron personas lesionadas ni daños a terceros.