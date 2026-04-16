Camioneta Mazda se incendia en Avenida Tecnológico de San Juan del Río

Bomberos controlan incendio vehicular en vialidad del norte de la ciudad.

Camioneta Mazda gris incendiada sobre Avenida Tecnológico en San Juan del Río, con presencia de bomberos en el lugar

Elementos del cuerpo de bomberos de San Juan del Río atendieron el incendio vehicular registrado sobre Avenida Tecnológico.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 16 de abril de 2025. — Una camioneta Mazda color gris oscuro se incendió sobre Avenida Tecnológico de San Juan del Río mientras circulaba de oriente a poniente, lo que movilizó a elementos del cuerpo de bomberos y de la Policía Municipal sin que se registraran personas lesionadas.

Camioneta Mazda gris incendiada sobre Avenida Tecnol\u00f3gico en San Juan del R\u00edo, con presencia de bomberos en el lugar Elementos del cuerpo de bomberos de San Juan del Río atendieron el incendio vehicular registrado sobre Avenida Tecnológico. rotativo.com.mx

La unidad comenzó a expulsar humo por el cofre cuando transitaba sobre esa vialidad. En minutos, las llamas consumieron el compartimento del motor.

Los testigos presentes en el lugar atribuyeron el siniestro a una posible falla eléctrica o a un sobrecalentamiento en el motor, aunque al momento de los hechos no se confirmó oficialmente la causa del incendio.

Camioneta Mazda gris incendiada sobre Avenida Tecnol\u00f3gico en San Juan del R\u00edo, con presencia de bomberos en el lugar Elementos del cuerpo de bomberos de San Juan del Río atendieron el incendio vehicular registrado sobre Avenida Tecnológico. rotativo.com.mx

Bomberos llegaron al lugar y sofocaron el fuego. Personal de la Policía Municipal tomó conocimiento de los hechos y acordonó la zona mientras se atendía la emergencia sobre esa vialidad del norte de la ciudad.

No se reportaron personas lesionadas ni daños a terceros.

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