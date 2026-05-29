San Juan del Río, 26 de mayo de 2026.--- La Cabalgata de la Amistad cumplirá 49 años como pregón ecuestre de la Feria San Juan del Río 2026, con desfile programado para el jueves 18 de junio por las principales arterias del centro histórico sanjuanense.
El gobierno municipal anunció que el contingente rendirá homenaje a la reina Viviana Landeras Cortés, presentada por el patronato el pasado 22 de mayo en el Portal del Diezmo.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó la calendarización durante la rueda de prensa celebrada en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.
La cabalgata mantiene formato del contingente abierto a jinetes de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato y Michoacán, replicando el modelo de la edición 2025 que reunió a más de dos mil jinetes en una sola jornada.
El recorrido tradicional atraviesa el Puente de la Historia, la Avenida Juárez, la calle Miguel Hidalgo y bulevares aledaños.
El operativo de seguridad coordina a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación Municipal de Protección Civil, la Cruz Roja y elementos del 7o. Regimiento Mecanizado, con cierre temporal de vialidades sobre la ruta del desfile.
El comandante Vertiz, en representación del secretario Miguel Ángel Saldaña, asistió a la conferencia para refrendar el dispositivo de respaldo.
¿Quién puede sumarse a la Cabalgata de la Amistad 2026?
La cabalgata recibe contingentes ecuestres organizados de comunidades del municipio, agrupaciones charras, asociaciones ganaderas y delegaciones de otros estados, sin necesidad de inscripción individual previa para participantes.
El patronato pidió a los jinetes externos coordinarse con la organización local para puntos de concentración y horario de arranque, que se definirán en los próximos días.
El desfile inaugura las celebraciones por los 495 años de fundación de San Juan del Río, en la antesala del 500 aniversario que el municipio cumplirá en 2031.
La fiesta patronal completa correrá del 18 al 30 de junio con programación que abre el Teatro Expositor con Ronda Machetera ese mismo día, además de treinta y tres juegos mecánicos disponibles con el boleto del recinto ferial.