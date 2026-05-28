Treinta y tres juegos mecánicos operarán gratis con boleto del recinto ferial sanjuanense

Diecisiete atracciones espectaculares y dieciséis infantiles trabajarán bajo el esquema sin cobro adicional.

Juegos mecánicos Feria San Juan del Río 2026 horarios y costos 17 espectaculares 16 infantiles

El recinto ferial sanjuanense operará 33 juegos mecánicos con boleto de acceso durante la Feria 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de mayo de 2026.--- Treinta y tres juegos mecánicos integrarán el recinto ferial durante la Feria San Juan del Río 2026: 17 atracciones espectaculares y familiares más 16 infantiles, todas operando sin cobro adicional al boleto general de acceso.

El gobierno municipal anunció esta mañana que dos juegos categorizados como premium quedarán fuera de ese esquema y manejarán tarifa propia, sin que el patronato haya difundido los montos al cierre de la rueda de prensa.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó la calendarización completa del recinto, que abre el jueves 18 de junio y cierra el martes 30. El boleto familiar diurno cuesta 80 pesos y permite acceso de 15:00 a 19:00 horas.

Juegos mec\u00e1nicos Feria San Juan del R\u00edo 2026 horarios y costos 17 espectaculares 16 infantiles El recinto ferial sanjuanense operará 33 juegos mecánicos con boleto de acceso durante la Feria 2026. Infografía: Rotativo.

El boleto de espectáculos estelares cuesta 150 pesos y opera de 19:00 a 24:00 horas, con derecho al Teatro Expositor sin pago adicional. Lunes 22, martes 23, miércoles 24 y lunes 29 de junio operarán bajo esquema 100% gratuito.

La instalación de los juegos arrancará ocho días antes de la inauguración, alrededor del 10 de junio. El esquema bajo el cual los juegos mecánicos resultan gratuitos con el boleto de acceso opera en San Juan del Río al menos desde la edición 2016, cuando el entonces presidente municipal Guillermo Vega Guerrero retiró el cobro adicional tras consulta ciudadana, modelo que la administración actual ha conservado.

¿Qué juegos mecánicos premium tendrán costo extra?

Los dos juegos premium no fueron identificados por el patronato durante la rueda de prensa, aunque Cabrera Valencia los ubicó como atracciones diferenciadas del catálogo regular y como una de las sorpresas visuales de la edición.

El municipio prometió detalles posteriores conforme avance la instalación. La operación arrancará ocho días antes del 18 de junio, lo que pone el inicio del montaje alrededor del 10 de junio.

Los juegos mecánicos integran el modelo de feria familiar que el municipio defendió como pilar de la edición 2026, organizada directamente sin operador externo y con presupuesto de 15 millones de pesos. El acceso al recinto ferial complementa los cuatro días totalmente gratuitos y la programación del Teatro Expositor que encabeza Gloria Trevi el viernes 26 de junio.


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