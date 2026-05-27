Guía: mujeres del sur de Querétaro ya pueden pedir abogada gratis en San Juan del Río

El Centro Regional en Secuco ofrece representación gratuita en juicios de violencia familiar, divorcio y pensión alimenticia.

Abogadas del nuevo Centro Regional de Representación Legal para mujeres en Secuco San Juan del Río durante la ceremonia inaugural.

El Centro Regional de Representación Legal opera en las instalaciones de Secuco, en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 27 de mayo de 2026.- Mujeres del sur de Querétaro pueden solicitar abogada gratuita para procesos legales derivados de violencia familiar, divorcio, pensión alimenticia y guarda y custodia.

El servicio se entrega en el Centro Regional de Representación Legal abierto en las instalaciones de Secuco bajo operación de la Secretaría de las Mujeres del Estado.

El espacio atiende a usuarias de San Juan del Río, Amealco, Tequisquiapan y Pedro Escobedo. La cobertura regional descentraliza un servicio que previamente concentraba la mayor parte de su operación en la capital del estado.

Qué servicios entrega el centro

El centro opera con tres tipos de servicios principales. El primero es asesoría jurídica para mujeres que enfrentan situaciones legales relacionadas con violencia o derechos familiares.

El segundo es representación legal directa ante instancias judiciales: las abogadas adscritas a la dependencia llevan el proceso hasta sentencia.

El tercer servicio es acompañamiento integral con perspectiva de género, una metodología que la Secretaría aplica para evitar la revictimización durante los procedimientos.

La titular estatal, Sonia Rocha Acosta, explicó que el modelo va más allá de la asesoría puntual y da seguimiento al caso completo, en sintonía con la estrategia de atención que la dependencia ha desplegado en el estado.

Quiénes pueden acudir

El servicio está dirigido a mujeres mayores de edad residentes en los cuatro municipios de cobertura regional. La atención se ofrece sin costo y sin restricción de ingreso económico de la solicitante.

La dependencia ha enfatizado que la barrera de pago no debe ser un obstáculo para acceder a representación.

Las interesadas pueden acudir directamente al centro en las instalaciones de Secuco, donde abogadas especializadas reciben los casos. La Secretaría municipal de la Mujer en San Juan del Río, encabezada por Judith Ortiz Monroy, opera como puerta de entrada complementaria para canalizaciones cuando la usuaria llega primero a la instancia municipal.

La estrategia Defensoras de las Mujeres

El centro forma parte de la estrategia Defensoras de las Mujeres, modelo que la Secretaría ha desplegado en distintos puntos del estado.

La estrategia busca garantizar que ninguna usuaria enfrente en soledad procesos legales derivados de violencia o conflictos familiares con perspectiva de género.

Rocha Acosta subrayó durante la apertura que el modelo apuesta por presencia institucional en territorio, como se mostró durante la marcha del 8M en Querétaro.

La funcionaria afirmó que la decisión es no permitir que las usuarias del sur queretano recorran trayectos largos para acceder al servicio cuando enfrentan situaciones de urgencia familiar. La operación inicia con la plantilla de abogadas presentadas en la ceremonia inaugural.

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