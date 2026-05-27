Guía: mujeres del sur de Querétaro ya pueden pedir abogada gratis en San Juan del Río

San Juan del Río, 27 de mayo de 2026.- Mujeres del sur de Querétaro pueden solicitar abogada gratuita para procesos legales derivados de violencia familiar, divorcio, pensión alimenticia y guarda y custodia.
El servicio se entrega en el Centro Regional de Representación Legal abierto en las instalaciones de Secuco bajo operación de la Secretaría de las Mujeres del Estado.
El espacio atiende a usuarias de San Juan del Río, Amealco, Tequisquiapan y Pedro Escobedo. La cobertura regional descentraliza un servicio que previamente concentraba la mayor parte de su operación en la capital del estado.
Qué servicios entrega el centro
El centro opera con tres tipos de servicios principales. El primero es asesoría jurídica para mujeres que enfrentan situaciones legales relacionadas con violencia o derechos familiares.
El segundo es representación legal directa ante instancias judiciales: las abogadas adscritas a la dependencia llevan el proceso hasta sentencia.
El tercer servicio es acompañamiento integral con perspectiva de género, una metodología que la Secretaría aplica para evitar la revictimización durante los procedimientos.
La titular estatal, Sonia Rocha Acosta, explicó que el modelo va más allá de la asesoría puntual y da seguimiento al caso completo, en sintonía con la estrategia de atención que la dependencia ha desplegado en el estado.
Quiénes pueden acudir
El servicio está dirigido a mujeres mayores de edad residentes en los cuatro municipios de cobertura regional. La atención se ofrece sin costo y sin restricción de ingreso económico de la solicitante.
La dependencia ha enfatizado que la barrera de pago no debe ser un obstáculo para acceder a representación.
Las interesadas pueden acudir directamente al centro en las instalaciones de Secuco, donde abogadas especializadas reciben los casos. La Secretaría municipal de la Mujer en San Juan del Río, encabezada por Judith Ortiz Monroy, opera como puerta de entrada complementaria para canalizaciones cuando la usuaria llega primero a la instancia municipal.
La estrategia Defensoras de las Mujeres
El centro forma parte de la estrategia Defensoras de las Mujeres, modelo que la Secretaría ha desplegado en distintos puntos del estado.
La estrategia busca garantizar que ninguna usuaria enfrente en soledad procesos legales derivados de violencia o conflictos familiares con perspectiva de género.
Rocha Acosta subrayó durante la apertura que el modelo apuesta por presencia institucional en territorio, como se mostró durante la marcha del 8M en Querétaro.
La funcionaria afirmó que la decisión es no permitir que las usuarias del sur queretano recorran trayectos largos para acceder al servicio cuando enfrentan situaciones de urgencia familiar. La operación inicia con la plantilla de abogadas presentadas en la ceremonia inaugural.