Incendian acceso de restaurante Bisonte en Constituyentes, San Juan del Río

San Juan del Río, 26 de mayo de 2026. --- Sujetos sin identificar arrojaron combustible y prendieron fuego a un grupo de maderas colocadas en el patio frontal del restaurante bar Bisonte, sobre avenida Constituyentes, durante la madrugada de este martes.
Las llamas alcanzaron la reja de protección del inmueble y obligaron a bomberos a abrirla por la fuerza para sofocar el siniestro alrededor de las 6:00 horas. El propietario interpuso denuncia formal ante la corporación municipal.
Elementos de la policía municipal sanjuanense acudieron al reporte, acordonaron el perímetro y resguardaron la escena para los trabajos periciales.
Hasta el momento no hay detenidos ni móvil esclarecido. La autoridad tampoco ha precisado si existen amenazas previas contra el establecimiento o cuentas pendientes con los propietarios que expliquen el ataque.
El restaurante opera con servicio de tarde y noche, por lo que el inmueble se encontraba cerrado al momento del atentado. No se reportaron personas lesionadas.
Los daños materiales se concentran en la reja de acceso forzada por el cuerpo de bomberos y en el área del patio donde ardieron las maderas; al cierre de esta nota, las autoridades no han entregado un peritaje de las afectaciones, que se suma a la incidencia delictiva en el municipio registrada durante el primer semestre del año.
La denuncia presentada por el propietario para la investigación se radicará en la Fiscalía General del Estado por el delito de daños y, en su caso, las figuras agravadas que correspondan.
El sector restaurantero del estado ha reportado de forma reiterada extorsiones contra restaurantes por la vía telefónica, aunque la autoridad municipal no ha confirmado ninguna línea de investigación específica en este caso. Hasta el momento, la SSPM no ha emitido algún boletín sobre el ataque.