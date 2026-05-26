Incendian acceso de restaurante Bisonte en Constituyentes, San Juan del Río

Desconocidos arrojaron combustible y prendieron maderas en el patio del bar durante la madrugada.

Reja del restaurante Bisonte sobre Constituyentes tras el atentado con fuego en San Juan del Río

Bomberos forzaron la reja de acceso del restaurante Bisonte para sofocar las maderas encendidas en el patio frontal durante la madrugada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de mayo de 2026. --- Sujetos sin identificar arrojaron combustible y prendieron fuego a un grupo de maderas colocadas en el patio frontal del restaurante bar Bisonte, sobre avenida Constituyentes, durante la madrugada de este martes.

Las llamas alcanzaron la reja de protección del inmueble y obligaron a bomberos a abrirla por la fuerza para sofocar el siniestro alrededor de las 6:00 horas. El propietario interpuso denuncia formal ante la corporación municipal.

Elementos de la policía municipal sanjuanense acudieron al reporte, acordonaron el perímetro y resguardaron la escena para los trabajos periciales.

Hasta el momento no hay detenidos ni móvil esclarecido. La autoridad tampoco ha precisado si existen amenazas previas contra el establecimiento o cuentas pendientes con los propietarios que expliquen el ataque.

El restaurante opera con servicio de tarde y noche, por lo que el inmueble se encontraba cerrado al momento del atentado. No se reportaron personas lesionadas.

Los daños materiales se concentran en la reja de acceso forzada por el cuerpo de bomberos y en el área del patio donde ardieron las maderas; al cierre de esta nota, las autoridades no han entregado un peritaje de las afectaciones, que se suma a la incidencia delictiva en el municipio registrada durante el primer semestre del año.

La denuncia presentada por el propietario para la investigación se radicará en la Fiscalía General del Estado por el delito de daños y, en su caso, las figuras agravadas que correspondan.

El sector restaurantero del estado ha reportado de forma reiterada extorsiones contra restaurantes por la vía telefónica, aunque la autoridad municipal no ha confirmado ninguna línea de investigación específica en este caso. Hasta el momento, la SSPM no ha emitido algún boletín sobre el ataque.

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