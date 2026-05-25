UTSJR abre registro a maestría con línea de IA en San Juan del Río

Tres líneas de investigación, clases viernes y sábado, registro abierto hasta el 28 de agosto.

Campus UTSJR San Juan del Río Querétaro maestría tecnología aplicada inteligencia artificial

El posgrado opera con 34 becas SECIHTI vigentes y forma parte del Sistema Nacional de Posgrados.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 25 de mayo de 2026. --- Seis cuatrimestres de formación presencial, tres líneas de investigación —entre ellas Inteligencia Artificial— y un plazo de inscripción que cierra el 28 de agosto.

La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR) abrió este día el registro de aspirantes para su Maestría en Tecnología Aplicada, programa que mantiene el reconocimiento del Sistema Nacional de Posgrados (SNP) y opera como el único posgrado de una universidad tecnológica del país avalado por ese padrón.

El posgrado se imparte en modalidad presencial con clases los viernes de 17:00 a 22:00 horas y los sábados de 7:00 a 15:00 horas, esquema diseñado para profesionistas en activo del corredor industrial sanjuanense.

La oferta académica articula tres líneas de investigación: Procesos Energéticos, Tecnología de Procesos Químicos y Procesos de Inteligencia Artificial, esta última incorporada como línea terminal de inteligencia artificial durante el cuatrimestre anterior.

El registro permanecerá abierto del 25 de mayo al 28 de agosto a través del portal www.utsjr.edu.mx. La universidad también dispuso atención por mensajería instantánea para informes adicionales en el número 427 152 20 14.

UTSJR: única tecnológica del país con maestría en el Sistema Nacional de Posgrados

La Maestría en Tecnología Aplicada obtuvo en febrero pasado el refrendo en el Sistema Nacional de Posgrados otorgado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Junto con la permanencia en el padrón, la dependencia federal asignó 34 becas para estudiantes de la maestría que cubren el periodo completo de formación.

La distinción coloca a la UTSJR como la única universidad tecnológica del país con un programa de posgrado reconocido en este sistema, padrón que evalúa calidad académica, pertinencia y resultados de los programas de maestría y doctorado en México.

¿Qué requisitos pide la UTSJR para ingresar a la maestría?

La universidad no precisó en la convocatoria inicial los requisitos documentales, la cuota de recuperación ni el número de lugares disponibles para la generación entrante. La información detallada se concentra en el portal institucional, donde los aspirantes deben completar el registro en línea.

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