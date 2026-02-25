San Juan del Río, 25 de febrero de 2026. — La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR) incorporó a su oferta educativa la carrera de Ciencia de Datos y una línea terminal de inteligencia artificial en su programa de maestría, con el objetivo de responder a la creciente demanda del sector productivo por profesionales especializados en tecnologías emergentes.
Fernando Ferrusca Ortiz, rector de la institución, informó que ambos programas buscan garantizar la inserción laboral inmediata de los egresados.
La UTSJR mantiene actualmente nueve programas de Técnico Superior Universitario (TSU) vinculados a ocho ingenierías, una licenciatura y el posgrado. La oferta abarca áreas como química, mecatrónica, tecnologías de la información, negocios, mercadotecnia e ingeniería civil en San Juan del Río.
Con la incorporación de la carrera de Ciencia de Datos, la institución busca alinearse con las necesidades de un mercado laboral que se transforma aceleradamente.
Ferrusca Ortiz explicó que la pertinencia de los programas educativos es una prioridad constante.
"Hoy el mundo ya se mueve en una proporción muy importante en tecnologías emergentes", señaló el rector, quien precisó que tanto la nueva carrera como la línea terminal de inteligencia artificial fueron diseñadas para que los alumnos desarrollen proyectos aplicables desde su formación.
La universidad actualizó laboratorios y equipamiento para fortalecer la formación de sus estudiantes. rotativo.com.mx
Equipamiento y laboratorios renovados en la UTSJR
Además de la ampliación académica, la universidad aprovechó recursos de inversión para actualizar laboratorios, equipamiento y aulas.
El rector detalló que se instalaron proyectores nuevos, sillas y mesas en los espacios de clase, como parte de un esfuerzo sostenido en años recientes para modernizar la infraestructura educativa.
La decisión de incorporar la carrera de Ciencia de Datos responde también a una estrategia institucional más amplia.
Alumnos de la UTSJR ya desarrollan proyectos de inteligencia artificial que próximamente se integrarán a la operación de la propia universidad, lo que refleja el vínculo directo entre formación académica y aplicación tecnológica en el sector productivo.
Los interesados en conocer la oferta educativa de la UTSJR, incluida la nueva carrera de Ciencia de Datos y la maestría con línea en inteligencia artificial, pueden acudir directamente a las instalaciones de la institución en San Juan del Río o consultar sus canales oficiales.