Querétaro, 25 de febrero de 2026. — La bancada de Morena en el Congreso de Querétaro rechazó que su ausencia en la sesión de comisiones unidas para discutir la reforma al Poder Judicial local haya sido un acto de bloqueo o confrontación, y aseguró que su postura responde a la necesidad de ordenar jurídicamente el proceso antes de avanzar. La sesión no se concretó y persisten versiones encontradas entre las fuerzas políticas sobre lo ocurrido.

La discusión de la reforma judicial en el Congreso de Querétaro se ha complicado por diferencias sobre la ruta legislativa. Desde el PAN se ha señalado que ya existía diálogo previo con todas las bancadas, razón por la cual se convocó a los 25 diputados.

La presidenta de la Mesa Directiva, Gina Guzmán, mencionó por su parte que se contemplaba una plática con Morena para revisar detalles. La bancada guinda, en cambio, sostiene que había acuerdos que no se materializaron antes de iniciar la sesión.

En rueda de prensa, el coordinador de Morena, Edgar Inzunza, acompañado de sus compañeros de la cuarta transformación, precisó que el tema no es de confrontación sino de tiempos y construcción de consensos para alcanzar la mayoría calificada que exige la reforma constitucional.

El diputado Homero Barrera afirmó que la ausencia no buscaba evadir el debate, sino resolver dudas técnicas.

Morena exige definir ruta jurídica de la reforma judicial en Querétaro

"Para generar una pelea se necesitan dos", señaló Barrera, quien explicó que desde las ocho de la mañana buscaban dialogar con la presidencia de la Mesa Directiva y con Servicios Parlamentarios para aclarar cómo se integrarían las iniciativas existentes, incluida la enviada por el Ejecutivo estatal, en un solo documento.

La bancada argumentó que existe un dictamen previo fechado el 24 de abril de 2025, elaborado bajo otra mesa directiva y con otros integrantes en comisiones, por lo que consideraron indispensable definir la ruta jurídica correcta.

"No se puede dictaminar dos veces sobre el mismo tema", señalaron los legisladores, quienes advirtieron que buscan evitar que lo aprobado sea impugnado o declarado inconstitucional.

El diputado Eric Silva añadió que la intención es avanzar sin errores de procedimiento. Morena solicitó que el nuevo presidente de las comisiones unidas, Arturo Maximiliano —también de su bancada—, convoque a la brevedad para retomar los trabajos.

Inzunza reiteró que ninguna fuerza política tiene por sí sola los 17 votos necesarios de un total de 25 para aprobar la reforma constitucional.

Aunque todas las bancadas han manifestado voluntad de avanzar, las diferencias en las versiones públicas evidencian que no existe un acuerdo claro sobre la ruta legislativa.

La discusión de la reforma al Poder Judicial permanece a la espera de una nueva convocatoria formal a comisiones unidas, en medio de un calendario que impone plazos y de la exigencia de armonizar la legislación local con la reforma federal aprobada en septiembre de 2024.