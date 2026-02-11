El alcalde panista de Corregidora, Chepe Guerrero, alzó la voz fuerte y claro en defensa de su homóloga y correligionaria de Peñamiller, Ana Karen Jiménez, acusando de oportunista político al diputado federal de Morena, Gilberto Herrera Ruiz, retando al que calificó como diputado "porro" a un debate. Pero no coma ansias y nos amanecemos, mire, vámonos por partes.

Antes de explicarle el porqué Gilberto Herrera tiene pavor de enfrentar en un debate al presidente de Corregidora, Chepe Guerrero, deje confiarle, sin que sea muina, que la técnica de comunicación usada en Morena por el porrismo gilbertista se llama "manguera de falsedades" o firehosing en inglés, la cual es una técnica de propaganda masiva, repetitiva, mediante una narrativa con mensajes falsos o engañosos, destinada a sorprender y confundir a la audiencia.

Sin embargo, la misma no soporta la menor crítica o análisis, porque la mayoría de sus premisas son premisas de falsa equivalencia, menos aún un debate serio, al cual personalmente me ofrezco de ser el moderador.

Es imposible ganar un debate, pero no así la narrativa de comunicación política, pues se requieren datos duros y la técnica se basa en una lluvia de mensajes falsos, contradictorios y hasta opuestos. Sin embargo, le han servido bien a Gilberto para señalar una y otra vez a Mauricio Kuri.

Para fines didácticos, algunos ejemplos: relleno sanitario, resulta y resalta más ser un tema de SEDESU que del Ayuntamiento; la desaparición o secuestro de un exalcalde son temas de la Fiscalía del Estado; la otra, que es una reverenda tontería con la cual Chepe ganaría cualquier debate, el juicio político y la destitución de la presidenta municipal, la cual un diputado federal no puede hacer porque invade el ámbito de sus propios legisladores correligionarios locales.

Por el otro lado, Chepe nuevamente rebasa por la derecha, pues cuando se trata de poner el cuerpo a las balas, ya sea por Querétaro, por el gobernador Mauricio Kuri, por el PAN y no se diga Corregidora, siempre ha sido Chepe el primero en dar ejemplo y en ocasiones ha sido también el único. Y no son flores que sobraron del paseo del buey.

Caló en Morena Querétaro, como agua de sandía en resaca de domingo, la noticia de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que siempre sí y que no habrá reelección y nepotismo en Morena para el 2027. Lo que, junto con el citatorio en el Reclusorio por el saqueo durante la gestión del doctor Gilberto Herrera en la UAQ, no son buenas noticias.

Dígame si aquello no será un pandemonio. Por ejemplo, los pluris no podrán repetir, lo que obliga a que desde Avse, las hermanas Benítez, Sinuhé, tendrán que salir a la calle para pedir votos, mientras que los que ganaron gracias a la "ola Sheinbaum" tendrán que aprender el oficio de trapecistas y buscar otros espacios.

Lo que es una magnífica noticia para el "Güero" de San Juan y doble del Canelo, Édgar Inzunza, y para el "Burrito" Arturo Maximiliano, pues se suponía que en la capital y en San Juan del Río los segmentos de alta competitividad, según el IEEQ, daban prioridad de espacio a candidatas mujeres, pero estos quedan libres al recorrerse Cadereyta, Ezequiel Montes, Pedro Escobedo y Tequisquiapan.

Por otro lado, ahora se entiende el interés del doctor Herrera para ponerle piedritas en su reelección a la rectora Silvia Amaya Llano, mediante fósiles como Agustín Escobar o quintacolumnistas como Omar Chávez, consejero de Ingeniería, y Carlos Rentería.

Pues su plan B, por aquello de "no te entumas", ya sabe: que se la cobren por haber sido desleal en las votaciones a la presidenta Sheinbaum, y que un día el fuero tenga que acabar, es atrincherarse en la UAQ. Hay que decir las cosas como son. Además del grupo opuesto a la antipolítica en Morena, otros actores como el diputado federal del Partido Verde, Ricardo Astudillo, apuestan a una "4T a la queretana" mediante diálogo y cercanía; no pierde el tiempo en debates estériles, su agenda pública genera reacciones y comentarios en casi todos los medios serios y de prestigio, mientras sin estridencias sigue en reuniones discretas, conectando con liderazgos, empresarios, siendo un embajador y una cara amable de la Cuarta Transformación, una cuarta transformación a la queretana. Ricardo Astudillo, quien le hace un rostro con huella social incluida, mientras otros, que cuando no están en guerra, hacen flechas.

La buena mano de Éric Gudiño en la Secretaría de Gobierno se nota, pues gracias a Sinergia se resuelve el tema de los Viñedos "La Redonda" y también se realizó, en coordinación con otros ámbitos de seguridad, el desmantelamiento de la célula de los Salazar que buscaban instalarse en Querétaro. Asimismo, la colaboración a la acción de la Marina en los aseguramientos de pipas de huachicol en Ajuchitlán, en Colón; también, con el fiscal y el conocimiento de la Coordinación Ejecutiva de la SEP, representada por Mauricio Ruiz Olaes, el aseguramiento de una "universidad" patito en Tolimán.

Pero quizá el que más agradece la ciudadanía son las mesas de vinculación con Gobierno Federal, Zona Militar, municipios metropolitanos, donde colaboran Chepe Guerrero de Corregidora, Rodrigo Monsalvo de El Marqués y el "Niño Gobernador" Felifer Macías de la capital, Beto Nava de Pedro Escobedo, Cabrera —el mejor operador de Morena en San Juan del Río—, además de funcionarios del gabinete como Pío X, Toño Rangel, Marco del Prete y Gerardo Cuanalo de la Agencia Estatal de Movilidad.

Aunque quizá la única mala noticia, conocida por propia boca del secretario de Gobierno, fue que otra vez más los antipolíticos de Morena, aliados con un líder de la barra, jugaron nuevamente con los sentimientos de los aficionados de Gallos Blancos de las barras, pues desmintió el rumor generado de origen en la calle Allende sobre que ya se había levantado el veto por parte de la FMF. Aunque sí dijo que sigue en comunicación constante con los directivos.

Usted ya sabe que el próximo jueves 19 de febrero, a las 11 horas, en la explanada de Rectoría que lleva el nombre de una presa política amealcense, Jacinta Francisco Marcial, que Ricardo Rocha ayudó a visibilizar y que Pepe Calzada, siendo senador, ayudó a liberar.

Pero lo que le aseguro no sabe (igual que el nombre de la explanada, de nada) es que, siendo un año preelectoral, tendrá el informe de la rectora de la UAQ una muy amplia pasarela de los que quieren, los que se sienten, los que sueñan y los que aspiran, prácticamente de todos los partidos y de cuanto cargo de elección vaya a estar en juego. No es para menos: de treinta y cinco universidades públicas del país, Silvia Amaya está en tercer lugar.

Donde las cosas se empiezan a poner calientitas, aunque no llegue aún la primavera, es en la LXI Legislatura de Querétaro, pues mientras algunos legisladores señalan a la ESFE de laxa y hasta de deficiente, por no decir encubridora, la revisión de las cuentas públicas empieza a tener tintes de cacería de brujas política. Son muchos los intereses en varias de las administraciones que culminaron en 2024, pero también de algunos entes públicos cuyas cuentas dejan más dudas que certezas. Fernando, ahí te hablan.

Mientras tanto, la diputada del PT y parte del bloque cuatroteísta, Claudia Díaz Gayou, ha sido clara y contundente, porque además de ser una mujer preparada no es ninguna novata en la política, tampoco una improvisada. Nos cuentan las malas lenguas que sería la próxima semana cuando podría llamar a sesionar a la Comisión, mientras que este lunes pasado fijó un posicionamiento sobre el álgido tema de la iniciativa sobre la renovación del Poder Judicial en Querétaro.

No lo diga, y antes póngale un tostón a San Ramón Nonato en la boca, pero algunos de los municipios que estarán en la lupa serán Pedro Escobedo, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán. Chitón.

P.D. Este jueves próximo presenta la maestra Nereida Berenice Ávalos, ministra presidenta de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial, su informe de labores del periodo 2024-2025. Sobra decir que la relevancia del evento radica en exponer las acciones que se realizan para garantizar los procesos democráticos.

P.D.2 Algo bueno debe estar haciendo en Colón la petista Anita Cabrera, que hoy la vemos en un cuadrangular de basquetbol, otro día haciendo gestión y llevando apoyos, siempre oportuna, que más de alguno ya la ve en la boleta electoral del año próximo. Pago por ver, diría el abogado Fernández.

Éxodo 23:7

Te alejarás de las palabras de mentira, y no condenarás a morir al inocente y al justo; porque YO no justificaré al culpable.