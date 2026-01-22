Secretaría de la Mujer traslada oficinas a nuevo centro en Querétaro

Las oficinas se ubicaron en el Centro de Empoderamiento de las Mujeres en San Pedrito Peñuelas I para ofrecer atención más accesible mediante instalaciones diseñadas para impulsar autonomía y desarrollo.

Instalaciones del Centro de Empoderamiento de las Mujeres, nueva sede Secretaría de la Mujer en Querétaro 2026

La Secretaría de la Mujer ofrece atención especializada en instalaciones diseñadas para impulsar autonomía y desarrollo.

Querétaro, 22 de enero de 2026. - El Municipio de Querétaro trasladó las oficinas de la Secretaría de la Mujer al Centro de Empoderamiento de las Mujeres para ofrecer servicios más accesibles, dignos y especializados.

Las nuevas instalaciones en San Pedrito Peñuelas I fortalecen la atención integral mediante un espacio diseñado para impulsar la autonomía, desarrollo y bienestar de las usuarias, dio a conocer el gobierno municipal.

El nuevo espacio permite acercar los servicios municipales para mujeres a más personas al contar con instalaciones especializadas. Las oficinas se ubican en Avenida Plateros número 244, esquina con calle Artesanos, en la colonia San Pedrito Peñuelas I, donde las interesadas pueden recibir atención especializada.

La dependencia municipal informó que para mayor información, las usuarias pueden comunicarse al teléfono 442 238 7700, extensión 7790.

El traslado busca mejorar la accesibilidad de servicios en Querétaro mediante instalaciones que responden a las necesidades específicas de las mujeres que requieren atención institucional.

