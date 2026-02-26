Entregan mil laptops del programa Conectados en Querétaro

Municipio de Querétaro entrega segunda dotación de computadoras y busca alcanzar 4,918 beneficiarios directos.

Entrega de laptops del programa Conectados a jóvenes beneficiarios en Centro de Desarrollo Comunitario Reforma Lomas Querétaro

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante la entrega de computadoras del programa Conectados.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 26 de febrero de 2026. — Mil computadoras portátiles fueron entregadas a jóvenes queretanos durante la segunda dotación del programa Conectados, que busca reducir la brecha digital y generar condiciones equitativas de acceso a la tecnología en el municipio de Querétaro.

La entrega se realizó en el Centro de Desarrollo Comunitario Reforma Lomas y se suma a una primera dotación de más de mil equipos distribuidos en Santa Rosa Jáuregui, con una meta total de 4,918 beneficiarios directos.

El programa Conectados, operado por la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, facilita el acceso a herramientas tecnológicas mediante la entrega de una laptop que contribuya al desarrollo integral de los beneficiarios en sus procesos formativos.

Con las dos entregas realizadas hasta ahora, más de dos mil personas han recibido equipo de cómputo en distintas zonas del municipio.

Entrega de laptops del programa Conectados a jóvenes beneficiarios en Centro de Desarrollo Comunitario Reforma Lomas Querétaro

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, indicó que esta acción amplía las oportunidades de aprendizaje y crecimiento para las y los jóvenes, al facilitar herramientas que impactan de manera directa en su desarrollo.

"Esto lo hagan de manera responsable", pidió a los beneficiarios durante el evento, al tiempo que llamó a padres de familia a supervisar el uso de la tecnología.

Macías recordó que sus padres le compraron con esfuerzo su primera computadora portátil, instrumento que calificó como clave en su formación académica durante su juventud.

Por ello, exhortó a los jóvenes beneficiados a aprovechar el equipo con disciplina y constancia para avanzar en sus estudios.

Programa Conectados busca 4,918 beneficiarios en Querétaro

La meta del programa es alcanzar a 4,918 personas de manera directa, por lo que aún restan entregas en otras zonas del municipio.

Entrega de laptops del programa Conectados a j\u00f3venes beneficiarios en Centro de Desarrollo Comunitario Reforma Lomas Quer\u00e9taro El programa busca beneficiar a 4,918 personas para reducir la brecha digital en el municipio.

La Secretaría de Desarrollo Social ha establecido que el objetivo central es reducir la desigualdad y favorecer el bienestar integral de los jóvenes queretanos mediante el acceso a tecnología que fortalezca sus procesos educativos.

Con esta segunda entrega en Reforma Lomas, el municipio de Querétaro avanza en poco más del 40 por ciento de la cobertura proyectada para el programa Conectados, que continuará con nuevas dotaciones en las próximas semanas.

