Querétaro, 26 de febrero de 2026. — Mil computadoras portátiles fueron entregadas a jóvenes queretanos durante la segunda dotación del programa Conectados, que busca reducir la brecha digital y generar condiciones equitativas de acceso a la tecnología en el municipio de Querétaro.
La entrega se realizó en el Centro de Desarrollo Comunitario Reforma Lomas y se suma a una primera dotación de más de mil equipos distribuidos en Santa Rosa Jáuregui, con una meta total de 4,918 beneficiarios directos.
El programa Conectados, operado por la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, facilita el acceso a herramientas tecnológicas mediante la entrega de una laptop que contribuya al desarrollo integral de los beneficiarios en sus procesos formativos.
Con las dos entregas realizadas hasta ahora, más de dos mil personas han recibido equipo de cómputo en distintas zonas del municipio.
El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, indicó que esta acción amplía las oportunidades de aprendizaje y crecimiento para las y los jóvenes, al facilitar herramientas que impactan de manera directa en su desarrollo.
"Esto lo hagan de manera responsable", pidió a los beneficiarios durante el evento, al tiempo que llamó a padres de familia a supervisar el uso de la tecnología.
Macías recordó que sus padres le compraron con esfuerzo su primera computadora portátil, instrumento que calificó como clave en su formación académica durante su juventud.
Por ello, exhortó a los jóvenes beneficiados a aprovechar el equipo con disciplina y constancia para avanzar en sus estudios.
La meta del programa es alcanzar a 4,918 personas de manera directa, por lo que aún restan entregas en otras zonas del municipio.
La Secretaría de Desarrollo Social ha establecido que el objetivo central es reducir la desigualdad y favorecer el bienestar integral de los jóvenes queretanos mediante el acceso a tecnología que fortalezca sus procesos educativos.
Con esta segunda entrega en Reforma Lomas, el municipio de Querétaro avanza en poco más del 40 por ciento de la cobertura proyectada para el programa Conectados, que continuará con nuevas dotaciones en las próximas semanas.